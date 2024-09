DIRETTA GIUGLIANO CATANIA, SI GIOCA IN CAMPANIA

Sarà senza dubbio una sfida intensa e interessante quella del De Cristofaro. La diretta Giugliano Catania si giocherà domenica 22 settembre 2024 alle ore 18:30 in occasione della quinta giornata di campionato tra campani e siciliani.

I gialloblu aveva iniziato molto bene la stagione con il doppio passaggio del turno in Coppa Italia Serie C contro Campobasso e Casertana più il successo all’esordio contro il Taranto, salvo poi peggiorare il proprio rendimento con due pareggi (Avellino e Cavese) più il recente ko contro l’Audace Cerignola.

Viaggia spedito il Catania, quantomeno senza mai perdere: superato il Crotone ai rigori in Coppa Italia Serie C, i siciliani hanno pareggiato senza subire gol sia a Sorrento che in casa col Picerno, intervallando i due segni X con le vittorie con Benevento e Juventus U23.

DOVE VEDERE LA DIRETTA TV GIUGLIANO CATANIA, STREAMING VIDEO

Siete interessati a vedere la diretta Giugliano Catania? Ci sono due differenti opzioni ovvero Sky oppure NOW.

Per quanto concerne invece la diretta streaming sui dispositivi mobili allora dovrete naturalmente scaricare l’applicazione sotto abbonamento.

LE PROBABILI FORMAZIONI GIUGLIANO CATANIA

Adesso guardiamo insieme le probabili formazioni della diretta Giugliano Catania. I campani scenderanno in campo con il 4-3-3. Tra i pali Barosi, difesa a quattro composta da Valdesi, Solcia, Caldore e La Vardera. A centrocampo Giorgione, Maselli e De Rosa mentre in attacco Ciuferri, Padula e Njambè.

Il Catania invece si disporrà con la difesa a tre con il 3-4-2-1. In porta Bethers, difeso qualche metro più avanti da Quaini, Di Gennaro e Castellini. Agiranno da esterni Guglielmotti e Anastasio con De Rose e Sturaro in mediana. Luperini e Carpani supporteranno Inglese.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE GIUGLIANO CATANIA

Eccoci ora a presentare le quote per le scommesse della diretta Giugliano Catania. I siciliani, complici anche un inizio favorevole, sono presentati a 2.20 contro i gialloblu a 3.05. Il segno X del pareggio invece è offerto a 3.20 sul palinsesto.

La giocata Over 2.5 viene valutata a 2.30 mentre l’Under alla stessa soglia è data a 1.50. Gol e No Gol sono rispettivamente a 2 e 1.65.