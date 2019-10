Diretta Catania Bari/ Streaming video tv: che sfida al Massimino! (Serie C)

Catania Bari, diretta dall’arbitro Matteo Marchetti, è la partita in programma oggi domenica 27 ottobre 2019, valida per la 12^ giornata della Serie C, girone C: fischio d’inizio fissato per le ore 15.00. Gran match tra le mura del Massimino: le due compagini arrivano a questa partita con un distacco di 5 punti tra di loro, con la formazione ospite che si trova in quarta posizione con 21 punti all’attivo in classifica, mentre per i siciliani i 16 punti attuali garantiscono la decima posizione a parimerito con Paganese e Catanzaro. Nell’ultimo turno disputato i baresi hanno conquistato 3 punti, mentre il Catania si è dovuto accontentare della divisione della posta. Nello specifico ricordiamo che le due squadre hanno un ruolino di marcia che finora non ha rispettato le aspettative, rivolte senza dubbio al ritorno nella serie cadetta. L’ultimo turno ha visto il Bari superare con il classico punteggio di 2 – 0 il Catanzaro, nella partita giocata davanti al pubblico amico e decisa dalle reti di Awua ed Antenucci, la prima al 12esimo e la seconda al 61esimo. Una partita che la formazione di Vivarini ha condotto con grande tranquillità, senza mai dover fare i conti con grandi pericoli. Per quanto riguarda il Catania, l’incontro del turno infrasettimanale ha coinciso con una prestazione non esaltante ed alla fine dei 90 minuti di gioco la squadra di Lucarelli ha subito anche la beffa della rete messa a segno da Ebagua, ex di giornata, che ha permesso al Bisceglie di tornare a casa con un punto. Il vantaggio dei rossoblù siciliani era arrivato nel primo tempo grazie al difensore Mbende, in rete al 44esimo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Bari non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento classico con le partite di Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports, che ancora una volta fornisce tutte le gare della stagione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video ai suoi abbonati, con l’alternativa dell’acquisto del singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato. Per seguire le immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA BARI

Nella partita che si disputa allo stadio Cibali, i padroni di casa guidati da Lucarelli dovrebbero disporsi sul terreno di gioco con lo schema 3-5-2 nel quale Furlan è l’estremo difensore, mentre da destra a sinistra la linea difensiva è formata da Mbende, Biagianti e Silvestri. Nei cinque di centrocampo, Calapai e Marchese sono gli uomini che operano sulle fasce, mentre in posizione centrale Lucarelli posiziona Lodi, Rizzo e Welbeck. La coppia d’attacco in questa gara sarà formata da Mazzarani e Di Piazza. La risposta del tecnico dei “galletti”, Vivarini, è speculare, con i pugliesi schierati con il 3-5-2 marchio di fabbrica del loro tecnico, con Frattali a difesa della rete, Perrotta, Costa e Di Cesare a comporre la linea difensiva dietro ad un centrocampo nel quale a spingere sulle due fasce laterali sono Antenucci e Bianco, con Awua, Simeri e Sabbione in posizione centrale. Ad agire di punta, cercando di attaccare in profondità la difesa siciliana saranno Berra e Scavone.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la diretta tra Catania e Bari, certo fissare un pronostico non è semplice ma i principali bookmakers danno gli etnei per favoriti. Il portale Snai per l’1×2 ha infatti fissato a 2.30 la vittoria del Catania, contro il più elevato 3.00 del Bari: il pareggio paga la posta 3.15.



© RIPRODUZIONE RISERVATA