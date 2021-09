Diretta Catania Bari/ Streaming video tv: una grande classica (Serie C)

DIRETTA CATANIA BARI: SFIDA TRA EX GRANDI!

Catania Bari, in diretta naturalmente dallo stadio Angelo Massimino della città siciliana, è il big-match tra due piazze di lusso in questa quarta giornata del girone C di Serie C. L’appuntamento è fissato per le ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 19 settembre 2021. L’attesa è grande per una sfida affascinante, dal punto di vista pratico tuttavia ricordiamo che la diretta di Catania Bari metterà di fronte un Catania che ancora stenta e infatti ha raccolto appena 3 punti in classifica finora e un Bari che invece è partito forte e infatti troviamo già a quota 7.

Il Catania di Francesco Baldini arriva dalla sconfitta di settimana scorsa contro la Paganese, il secondo rovescio su tre partite. Vero che in casa era arrivata la vittoria contro la Fidelis Andria, ma l’inizio non può essere considerato positivo e di conseguenza il Catania ha necessità di vincere per rilanciarsi. Il Bari di Michele Mignani invece è partito bene, come ha confermato anche la vittoria di domenica scorsa sul campo del Picerno, che ha fatto seguito a quella contro il Monterosi Tuscia. Ora però servirebbe una conferma su un campo storico: che cosa succederà in Catania Bari?

DIRETTA CATANIA BARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Bari sarà visibile su Sky Sport acquistando il singolo evento, una possibilità che si va ad aggiungere alla diretta streaming video che per tutte le partite di Serie C è garantita anche in questa stagione da Eleven Sports, su abbonamento o acquistando la singola partita.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA BARI

Cosa ci possono dire le probabili formazioni di Catania Bari? I padroni di casa siciliani potrebbero proporci un modulo 4-3-3 con Stancampiano in porta; davanti a lui, ecco la difesa a quattro composta da Calapai, Ercolani, Monteagudo e Pinto da destra a sinistra; i favoriti per il terzetto di centrocampo sono invece Provenzano, Maldonado e Rosaia, mentre Ceccarelli, Sipos e Russotto dovrebbero agire dal primo minuto nel tridente d’attacco.

La risposta del Bari invece dovrebbe concretizzarsi in un modulo 4-3-1-2 con Frattali in porta; difesa a quattro nella quale Belli, Terranova, Di Cesare e Mazzotta dovrebbero agire dal primo minuto da destra a sinistra; a centrocampo possibile terzetto con Maita, Bianco e D’Errico, infine in attacco dovremmo vedere il trequartista Botta alle spalle delle due punte Marras e Cheddira.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote per il pronostico su Catania Bari in base all’analisi dell’agenzia Snai. Si annuncia grande equilibrio in questo big-match: il fattore campo fa pendere leggermente la bilancia dalla parte del Catania e il segno 1 è quotato a 2,55, mentre poi si sale a quota 2,90 per il segno 2 (vittoria del Bari) e fino a 2,95 in caso di segno X per il pareggio.

