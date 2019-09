Diretta Catania Cavese/ Streaming video tv: gli etnei rischiano (Serie C)

Catania Cavese viene diretta da signor Enrico Maggio e, alle ore 18:30 di mercoledì 25 settembre, si gioca per la sesta giornata nel girone C di Serie C 2019-2020. Il Catania di mister Camplone è partito come la favorita principale per la vittoria finale del campionato. Ma l’andamento è molto discontinuo e continuando così il primato può seriamente svanire. Brutta la sconfitta contro il Monopoli che ha complicato i piani di mister Camplone che dopo il 6-3 di Avellino alla prima giornata pensava di avere una Ferrari pronta a stracciare il campionato. C’è ancora molto da lavorare soprattutto considerando la fase difensiva che fa acqua da molte parti. In ripresa la Cavese di mister Campilongo che ha già vinto la sua prima partita contro la Paganese nell’ultimo turno. La formazione campana ha ben fatto finora da un punto di vista del gioco. Ora però serve la continuità che permetterà di ottenere dei buoni risultati in ottica playoff. L’andamento del Catania è stato caratterizzato da 3 vittorie e 2 sconfitte mentre la Cavese ne ha vinta una, pareggiate 2 e perse altrettante.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Cavese non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA CAVESE

Mister Camplone non vuole stravolgere particolarmente la sua squadra pur avendo giocato male contro il Monopoli nell’ultimo turno. La brutta sconfitta rimediata in Puglia non cambia le idee del tecnico che vorrà confermare gran parte degli elementi che hanno giocato. Il modulo sarà il 3-5-2 che vedrà l’esperienza di Furlan tra i pali. In difesa agiranno Esposito come centrale e ai suoi lati Mbende e Silvestri. A centrocampo il Catania potrà contare sull’enorme qualità di Ciccio Lodi che avrà ai suoi fianchi Llama e Welbeck con Calapai e Pinto che dovranno sgroppare sulle fasce. La coppia d’attacco sarà formata dal duo Di Piazza-Mazzarani, un lusso per la terza categoria italiana. La Cavese di Campilongo viene da una bella vittoria contro la Paganese in casa. Ora servirà una conferma che dovrà arrivare in una gara difficilissima come quella del Massimino. Il tecnico vuole vedere segnali di ripresa così come evidente nella gara contro gli azzurrostellati nell’ultimo turno. Spazio al gioco con un 4-3-3 che vedrà tanta velocità sulle fasce: in porta giocherà Bisogno con D’Ignazio, Rocco, Marzorati e Matino a comporre la linea di difesa. A centrocampo per i campani spazio a Matera, Favasuli e Nunziante. Mentre il trio d’attacco vedrà Miguel Angel e Di Roberto ai lati con Germinale avanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Catania Cavese ci presenta un pronostico nel quale la squadra di casa è decisamente avanti nelle quote SNAI: la formazione etnea viene quotata a 1.40 stando al celebre bookmaker. Mentre il pareggio viene quotato a 2.80. Vittoria della Cavese che pagherebbe una vincita pari a 5 volte la giocata.



