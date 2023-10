DIRETTA/ Catania Cisterna (risultato 0-0) video streaming Rai: in campo, via! (SuperLega, 29 ottobre 2023)

DIRETTA CATANIA CISTERNA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo al via della diretta di Catania Cisterna: una partita che è come detto storica per la società etnea, che a dire il vero farebbe riferimento al comune di Aci Castello. È stata fondata nel 1965, ma fino a tre anni fa ha sempre giocato in Serie B: nel 2020 è arrivata l’acquisizione del titolo sportivo dal Leverano e la conseguente iscrizione alla Serie A3. Nel 2022 Catania ha perso la finale playoff contro Grottazzolina, mancando così la promozione in Serie A2; nella stagione seguente però gli etnei si sono rifatti, con un doppio 3-0 hanno fatto fuori Casarano e finalmente sono saliti di categoria.

Tuttavia, la società ha ceduto il proprio titolo sportivo agli abruzzesi di Pineto e successivamente ha acquisito quello di Vibo Valentia, che aveva annunciato l’addio alla Serie A1. Ecco dunque che Catania può giocare nel massimo campionato di volley: un sogno che diventa realtà. L’approccio non è stato dei migliori, rimanere in questa categoria sarà un’impresa ma intanto il club e i giocatori vogliono più che giustamente godersi il momento. Lo facciamo anche noi, mettendoci comodi e lasciano che a parlare sia il taraflex del PalaCatania: ci siamo davvero, la diretta di Catania Cisterna sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

CATANIA CISTERNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Cisterna sarà fornita dalla televisione di stato: l’appuntamento con questa partita di SuperLega è infatti su Rai Sport, canale che come sempre trovate al numero 57 del vostro telecomando e che vi permetterà di seguire il match anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Rai Play oppure attivando la relativa app. Ricordiamo poi che la visione della sfida sarà disponibile in mobilità anche sul portale Volleyballworld.net, ma in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI CATANIA CISTERNA SU RAIPLAY

CATANIA CISTERNA: SOGNO ETNEO!

Catania Cisterna sarà diretta dagli arbitri Massimo Florian e Gianluca Cappello: alle ore 21:00 di domenica 29 ottobre il PalaCatania ospita la partita valida per la seconda giornata di volley SuperLega 2023-2024. Una data storica per la piazza siciliana, che per la prima volta ospita un match del massimo campionato di pallavolo: settimana scorsa abbiamo avuto l’esordio assoluto con sconfitta netta a Perugia, questa sera però Catania vivrà un sogno a prescindere da come andrà e potrebbe anche togliersi lo sfizio di battere Cisterna, una delle outsider di questo campionato.

La squadra pontina, reduce dal ko interno contro Trento, ha tutto per giocarsi un posto nei playoff: certamente paga qualcosa rispetto alle squadre migliori di questa stagione e in generale della SuperLega ma è anche vero che nel corso degli anni ha maturato esperienza, l’anno scorso è partita alla grande ma poi è rimasta fuori dalla post season per soli 4 punti, una delusione che oggi vuole essere cancellata. Scopriremo tra poco cosa succederà nella diretta di Catania Cisterna, intanto possiamo fare un rapido focus sui temi principali che emergeranno da questa partita.

DIRETTA CATANIA CISTERNA: RISULTATI E CONTESTO

Come già detto la diretta di Catania Cisterna rappresenta la grande serata della Farmitalia, che l’anno scorso ha vinto i playoff promozione di Serie A2 per poi acquisire il titolo sportivo da Vibo Valentia (dopo averlo ceduto a Pineto) conquistando così l’accesso alla SuperLega: scompare una piazza storica come quella calabrese ma adesso il compito di Catania sarà quello di provare a portare il grande volley nella città siciliana, che naturalmente respira sport grazie alle imprese della squadra di calcio ma vuole togliersi soddisfazioni anche altrove.

Cisterna è avversaria non impossibile ma nemmeno malleabile: all’esordio i pontini si sono fatti rimontare da Trento, campione d’Italia, e hanno perso in casa al tie break ma questo risultato ci dice comunque di una formazione che, come già ricalcato, potrebbe davvero prendersi la partecipazione ai playoff. La trasferta del PalaCatania sarà importante per una Top Volley che sa bene come la strada verso il salto di qualità passi dal vincere partite come questa, dunque vedremo tra poco cosa succederà nella diretta di Catania Cisterna…











