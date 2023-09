Diretta/ Catania Crotone (risultato 0-0) video streaming tv: palo di Rapisarda! (Serie C, 1 settembre 2023)

DIRETTA CATANIA CROTONE (RISULTATO 0-0): PALO DI RAPISARDA!

E’ il Catania a iniziare in attacco la sfida, con la prima conclusione di Chiricò che è però imprecisa al 7′. I pitagorici non riescono a uscire dal guscio e al 13′ Marsura innesca di nuovo Chiricò, che calcia però tra le braccia di D’Alteri. Al 16′ un cross di Rapisarda prende una traiettoria che beffa D’Alteri ma il pallone va a stamparsi sul palo. CATANIA: Livieri, Curado, Rapisarda, Rocca, Sarao, Mazzotta, Quaini, Rizzo, Chiricò, Zammarini, Marsura. Panchina: Bethers, De Luca, Di Carmine, Dubickas, Popovic, Ladinetti, Palermo, Bocic, Castellini. Allenatore: Tabbiani. CROTONE: D’Alterio, Papini, Giron, Gigliotti, D’Ursi, Felippe, Tribuzzi, Leo, Vitale, Pannitteri, Tumminello. Panchina: Lucano, Martino, Bove, Gomez, Petriccione, Crialese, Bruzzaniti, Loiacono, Rojas, Cantisani, Vuthaj, Spaltro. Allenatore: Zauli. (agg. di Fabio Belli)

CATANIA CROTONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Catania Crotone sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Catania Crotone in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

SI GIOCA

I precedenti della diretta di Catania Crotone ci raccontano di tante partite, ma poche in epoca davvero recente: gli ultimi incroci risalgono a un doppio 1-1 nella stagione 2014-2015, quando entrambe le squadre militavano in Serie B. Nel terzo millennio le partite sono otto: tre le ha vinte il Catania, soltanto una il Crotone, dunque ci sono quattro pareggi tra cui anche uno 0-0 qui al Massimino in un girone di Coppa Italia risalente addirittura al 2002. L’ultimo successo interno degli etnei è un 3-2 del febbraio 2006, ancora una volta nel campionato cadetto, con controrimonta firmata da un rigore di Gionatha Spinesi e un gol di Giuseppe Mascara.

Un precedente così “antico” che uno dei gol del Crotone lo aveva segnato Ivan Juric, che nell’anno seguente all’ultimo incrocio sarebbe stato l’allenatore nella promozione degli squali. Spicca poi il fatto che i calabresi non abbiano mai vinto in casa del Catania: in 15 incroci totali abbiamo 9 affermazioni degli etnei e solo una del Crotone (quella già raccontata), dunque il bilancio pende nettamente verso la formazione rossazzurra e anche questo potrebbe contare questa sera… (agg. di Claudio Franceschini)

GRANDE INIZIO

Catania Crotone, in diretta venerdì 1 settembre 2023 alle ore 19.45 presso lo stadio Angelo Massimino di Catania, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie C. Dopo la marcia trionfale nella scorsa Serie D gli etnei tornano tra i professionisti accompagnati dall’entusiasmo del loro pubblico, con i tifosi rossoazzurri che hanno sottoscritto più di 13.000 abbonamenti e la squadra chiamata ad affrontare immediatamente un big match nel girone C.

Infatti il Crotone si ripresenta ai nastri di partenza della stagione come una delle formazioni in lizza per la promozione. L’anno scorso i pitagorici non sono riusciti a tenere il passo del Catanzaro, naufragando poi nei play off, eliminati nei quarti di finale in una partita mozzafiato contro il Foggia. Le due squadre non si affrontano in casa della formazione siciliana dal 16 febbraio 2015, nel campionato di Serie B: allora il confronto si risolse con un pareggio con il punteggio di 2-2.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA CROTONE

Le probabili formazioni della diretta Catania Crotone, match che andrà in scena allo stadio Angelo Massimino di Catania. Per il Catania, Luca Tabbiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bethers; Castellini, Curado, Mazzotta, Rapisarda; Ladinetti, Rizzo, Rocca; Chiricò, Di Carmine, Bocic. Risponderà il Crotone allenato da Lamberto Zauli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Dini; Spaltro, Papini, Bove, Giron; Vitale, Felippe; D’Ursi, Rojas, Tribuzzi; Tumminello.

CATANIA CROTONE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Catania Crotone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Catania con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Crotone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.











