DIRETTA/ Catania Foggia (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via! (Serie C, 25 settembre 2023)

DIRETTA CATANIA FOGGIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida Catania Foggia è sicuramente una delle più calde della giornata di Lega Pro. Le due formazioni si sono affrontate in passato in 10 circostanze: il 50% delle volte a trionfare è stato il Foggia, il 30% risultato di parità e solamente in due occasioni il Catania ha avuto la meglio sui pugliesi. La prima sfida tra queste due squadre è avvenuta nel 2015 quando allo stadio Angelo Massimino è terminata con risultato di 0-0. Prima vittoria del Foggia nella gara di ritorno, con un pesante 3-0. Ad andare in gol Iemmello, Floriano e Agnelli.

Dopo un pareggio e una vittoria del Foggia, arriva il primo successo per il Catania, tra le mura del Pino Zaccheria di Foggia grazie alla doppietta di Rossetti e il gol di Francesco Lodi. Catania che vinse anche il match successivo con le reti di Dall’Oglio e Piccolo. Da segnalare la sfida del 2021 terminata con il risultato di 2-2. Il Foggia riuscì a ribaltare il risultato con la doppietta di Francesco Golfo, ex di giornata. L’ultima sfida tra le due formazioni è datata 2022 quando il Foggia si impose con un sonoro 5-1 nei confronti del Catania. In gol anche l’ex giocatore del Palermo Davide Petermann. (Marco Genduso)

DIRETTA TV CATANIA FOGGIA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Foggia sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Catania Foggia in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

CATANIA FOGGIA: PUGLIESI PER IL PRIMO SUCCESSO ESTERNO

La diretta Catania Foggia, in programma lunedì 25 settembre alle ore 20:45 allo stadio “Angelo Massimino” di Catania, sarà un match valido per la quinta giornata del campionato di Serie C, girone C.

Di fronte due squadre che arrivano da risultati simili: gli etnei, infatti, hanno collezionato quattro punti in tre gare e sono reduci dal pareggio senza gol di Monopoli; i pugliesi, invece, hanno messo insieme cinque punti in quattro partite e nell’ultimo turno non sono andati oltre il pari a reti bianche contro la Virtus Francavilla.

CATANIA FOGGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Catania Foggia, sfida in programma allo stadio “Angelo Massimino” di Catania. In casa siciliana mister Luca Tabbiani proporrà il suo 4-3-3 con Chiricò, Di Carmine e Marsura nel tridente offensivo. A centrocampo Rocca e Deli, ex di turno, si giocano una maglia dal primo minuto. Per i rossoneri il 3-5-2 di mister Mirko Cudini vedrà Rizzo e Garattoni sulle corsie laterali. Fuori causa Marzupio, infortunatosi nel match interno pareggiato contro la Virtus Francavilla.

CATANIA FOGGIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Catania Foggia danno per favorita la squadra siciliana con il segno 1 proposto a 1.85. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei rossoneri è dato a 2.90 mentre il pareggio si gioca a 3.15.











