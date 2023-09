DIRETTA/ Monopoli Catania (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C 21 settembre 2023)

DIRETTA MONOPOLI CATANIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Quasi un grande classico la diretta di Monopoli Catania, sfida che tra il dicembre 2016 e il gennaio 2021 ha vissuto ben dieci precedenti: dunque, in questo lasso di tempo le due squadre sono state costantemente avversarie nel girone C di Serie C. Hanno generato un bilancio che racconta di cinque vittorie del Catania e quattro del Monopoli, con un solo pareggio: al Veneziani l’ultima sfida è dell’ottobre 2020, senza pubblico ancora per ragioni legate al Covid, ed era stato Tommaso Silvestri, all’inizio della ripresa, a realizzare la rete decisiva a favore degli etnei.

Il Monopoli invece ha vinto l’ultima partita interna nel settembre 2019: era finita con un bel 4-2. Nel primo tempo botta e risposta tra Giuseppe Carriero e Andrea Mazzarani; poi vantaggio del Catania con autorete di Arensi Rota, ma il ribaltone del Monopoli si era concretizzato con le firme di Marco Piccinni, Giuseppe Fella e Daniele Donnarumma. Nelle ultime due stagioni le due squadre non si sono incrociate, spezzando una tradizione; ora tornano a farlo, e tra poco scopriremo anche se il Monopoli tornerà a battere il Catania dopo aver perso due volte nell’ultimo campionato. (agg. di Claudio Franceschini)

MONOPOLI CATANIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Monopoli Catania sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Monopoli Catania in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

MONOPOLI CATANIA: PARTITA CLASSICA!

La diretta di Monopoli Catania ci farà compagnia alle ore 20.45 di stasera, giovedì 21 settembre 2023, perché la partita in terra pugliese si gioca per la quarta giornata del girone C di Serie C, che sta vivendo il primo turno infrasettimanale del nuovo campionato. Uno sguardo alla classifica per presentare la diretta di Monopoli Catania ci dice che entrambe le formazioni hanno una partita da recuperare, quindi il bilancio su due soli incontri è davvero molto parziale. Per il Monopoli tuttavia non è stato un buon inizio, con un pareggio e una sconfitta, subita domenica per 2-1 sul campo del Potenza: la classifica dunque ci parla di un solo punto per i padroni di casa pugliesi.

Il Catania invece è una neopromossa di lusso e finora ha 3 punti in classifica, grazie a una vittoria e una sconfitta: il successo è arrivato domenica sera con un bel 2-0 casalingo rifilato al Picerno, adesso naturalmente i siciliani cercano la continuità per provare a vivere un campionato da protagonisti. Dopo sole due partite disputate, tuttavia, la curiosità è soprattutto per capire meglio quale potrebbe essere il ruolo delle due formazioni in questa stagione di Serie C: siamo allora curiosi di scoprire chi farà meglio nella diretta di Monopoli Catania…

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI CATANIA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Monopoli Catania. Mister Francesco Tomei potrebbe schierare il suo Monopoli secondo il modulo 4-2-3-1, con questi possibili undici titolari: in porta Perina; davanti a lui, la difesa a quattro formata da Fazio, Cargnelutti, Ferrini e De Santis; nel cuore della mediana ecco la coppia con Iaccarino e Vassallo; infine, il reparto offensivo del Monopoli dovrebbe prevedere Borello, Starita e D’Agostino sulla trequarti, a supporto del centravanti Simone.

La risposta del Catania allenato da mister Luca Tabbiani dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3, nel quale proviamo ad indicare questi undici nomi quali possibili titolari: Livieri in porta; davanti a lui, i quattro difensori Bouah, Quaini, Silvestri e Mazzotta; ecco poi il trio formato da Zammarini, Ladinetti e Deli a centrocampo; infine, il tridente d’attacco del Catania potrebbe prevedere come titolari Bocic, Sarao e Chiricò.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Monopoli Catania. Partono favoriti gli ospiti e il segno 2 è quotato a 2,15, mentre poi si sale a quota 3,25 in caso di pareggio (naturalmente segno X), oppure a 3,15 volte la posta in palio sul segno 1 qualora oggi vincesse il Monopoli.

