DIRETTA CATANIA MONOPOLI: I TESTA A TESTA

Questa sera, alle 20:45, scenderanno in campo anche Catania e Monopoli per la settima giornata di Serie C, girone C. In attesa della diretta del match, che comincerà a breve, andiamo a vedere cosa dicono i precedenti di questa sfida, che mostrano un folto elenco. La prima gara si è giocata nel settembre del 2015 ed è terminata 2-1 per i siciliani, mentre al ritorno la sfida è finita con uno scialbo 0-0.

Facendo un salto temporale e tornando ai giorni di oggi, vediamo che nel 2023 tra Monopoli e Catania è terminata 0-0 mentre al ritorno è finita 1-1, lo scorso gennaio; dunque anche un equilibrio interessante tra due squadre che si ritrovano avversarie con i gabbiani che stanno facendo molto bene in avvio di stagione. Ora siamo pronti ad andare a vedere cosa accadrà nel match di oggi. (agg. JC)

DOVE VEDERE LA DIRETTA STREAMING VIDEO E TV CATANIA MONOPOLI

Siete interessarvi a vedere la diretta Catania Monopoli? In tal caso, l’unico modo che avrete sarà quello di abbonarvi a Sky oppure NOW.

Il discorso sussiste anche per ciò che riguarda la diretta streaming Catania Monopoli. Le rispettive app trasmetteranno l’incontro su tutti i dispositivi mobili.

CATANIA MONOPOLI, RENDIMENTI OPPOSTI

Due formazioni che arrivano da momenti completamente opposti: stiamo parlando della diretta Catania Monopoli che si giocherà domenica 29 settembre 2024 alle ore 20:45 in un Cibali che spingerà come sempre i siciliani.

Il Catania è reduce da un periodo tutt’altro che felice. Se nelle prime tre sfide erano arrivati 7 punti contro Sorrento, Benevento e Juventus U23, negli ultimi 270 minuti c’è stata la sconfitta col Giugliano e i pareggi contro Picerno e Audace Cerignola.

D’altro canto il Monopoli è molto in forma, avendo sia iniziato che finito bene questo ciclo di sei partite iniziali. Una sola sconfitta, quella contro il Sorrento, per il resto il pari con la Juventus U23 e soprattutto le vittorie con Turris, Foggia, Cavese e Benevento.

LE PROBABILI FORMAZIONI CATANIA MONOPOLI

Ora diamo un’occhiata alle probabili formazioni Catania Monopoli. I padroni di casa opteranno per il 4-3-3 con Adamonis in porta, difesa a quattro con Castellini, Di Gennaro, Quaini e Guglielmotti. A centrocampo ci saranno Sturaro, Verna e Anastasio. In attacco Lunetta, Carpani e Sarli.

Il Monopoli replica con un 3-5-2 con Loria tra i pali, retroguardia composta da Mercadante, Bizzotto e Riggio. Agiranno da esterni Tazzer e Guiebre con Piccinni, Vassallo e Langella in mezzo al campo. In avanti spazio a Starita e Grandolfo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CATANIA MONOPOLI

Per ultima cosa analizziamo le quote per le scommesse della diretta Catania Monopoli. La vittoria dei siciliani è data a 2.10 mentre la X del pareggio è offerto a 2.75. Per quanto riguarda gli esiti rimane solo più il 2 fisso a 3.25 in lavagna.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, sono offerti a 2.63 mentre l’Under a 1.44. Chiudiamo con Gol a 1.95 e No Gol a 1.75.