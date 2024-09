DIRETTA MONOPOLI JUVENTUS U23, TRE PUNTI DI DIFFERENZA

Siamo pronti per introdurre la diretta Monopoli Juventus U23: la sfida tra i pugliesi e i giovani bianconeri si giocherà sabato 14 settembre 2024 alle ore 18:30 allo stadio Vito Simone Veneziani per la quarta giornata di campionato.

I biancoverdi hanno avuto un inizio tutto sommato soddisfacente. È vero che è arrivata la sconfitta contro il Sorrento in casa per 1-0, ma entrambe le trasferte hanno avuto esito positivo per il Monopoli: 2-0 alla Turris e 4-1 a Foggia.

Tre punti in meno per la Juventus U23 che ha perso entrambe le sfide casalinghe vale a dire quelle con l’Audace Cerignola per 4-3 e il Catania per 3-1. Sicuramente meglio la sfida da ospiti con la Casertana terminata 3-2.

DOVE VEDERE DIRETTA MONOPOLI JUVENTUS U23, STREAMING VIDEO TV

Se siete interessati a vedere la diretta Monopoli Juventus U23 dovrete abbonarvi o a Sky oppure a NOW, entrambi proprietari dei diritti della Serie C.

Per quanto concerne la diretta streaming invece avrete la possibilità di assistere all’evento sulle rispettive applicazioni tramite smartphone, tablet e pc.

LE PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI JUVENTUS U23

Siamo giunti al momento delle probabili formazioni Monopoli Juventus U23. I padroni di casa giocheranno con il 3-5-2 con Vitale in porta, difesa a tre composta da Cristallo, Miceli e Bizzotto. Agiranno da esterni Viteritti e Pace mentre Scipioni, De Risio e Calvano saranno in mediana. Grandolfo e Bruschi la coppia d’attacco.

Per la Juventus U23 invece il modulo è 3-4-2-1, simile agli avversari ma con un trequartista in più a discapito del centrocampo. Daffara sarà il portiere titolare con Stivanello, Pedro Felipe e Scaglia in difesa. A centrocampo Comenencia, Macca, Peeters e Cudrig daranno supporto alle trequarti formata da Papadopoulos e Guerra. Unica punta Afena-Gyan.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MONOPOLI JUVENTUS U23

Per ultima cosa diamo uno sguardo a quelle che sono le quote per le scommesse sulla diretta Monopoli Juventus U23. I favoriti per questo incontro sono i biancoverdi, offerti a 2.05. Il segno X del pareggio è a 3.15 mentre il 2 fisso a 3.50.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è quotato 2.15 rispetto all’1.58 dell’Under alla stessa soglia. Gol e No Gol sono invece a 1.90 e 1.73.