Diretta Catania Monopoli/ Streaming video tv: siciliani favoriti (Serie C)

DIRETTA CATANIA MONOPOLI: RISULTATO SCONTATO?

Catania Monopoli, diretta dall’arbitro Federico Longo della sezione Aia di Paola, è una partita della ventunesima giornata del girone C del campionato di Serie C che si giocherà alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 31 gennaio 2021, presso lo stadio Angelo Massimino della città siciliana. La diretta di Catania Monopoli dovrebbe vedere favoriti i padroni di casa, che hanno ormai come obiettivo la terza posizione in classifica. Per il momento i punti del Catania in classifica sono 30, ma si deve tenere conto della penalizzazione e della partita rinviata domenica scorsa per maltempo sul campo della Paganese, dunque i siciliani hanno tutte le carte in regola per puntare almeno alla migliore posizione possibile nella griglia dei playoff.

Il Monopoli deve invece fare i conti con una situazione molto diversa, perché in classifica è a quota 20 punti, anche se la bella vittoria contro la Juve Stabia di domenica scorsa è stata ossigeno puro per i pugliesi: il Monopoli saprà fare bene anche a Catania?

DIRETTA CATANIA MONOPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Monopoli non sarà disponibile, ma possiamo comunque ricordare l’immancabile diretta streaming video tramite Eleven Sports, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie C 2020-2021 sia per i suoi abbonati sia per chi volesse acquistare la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA MONOPOLI

Analizziamo adesso le probabili formazioni di Catania Monopoli con punto di riferimento nelle precedenti mosse dei due allenatori. Per il Catania potremmo dunque rievocare un modulo 3-4-3 con Sales, Silvestri e Tonucci nella retroguardia a tre davanti al portiere Confente; ecco poi a centrocampo il quartetto composto da Calapai, Dall’Oglio, Welbeck e Zanchi, infine nel tridente d’attacco avevano giocato dal primo minuto Piccolo, Sarao e Russotto. Per il Monopoli invece possiamo citare il 3-5-2 con Satalino in porta; retroguardia a tre formata da Nicoletti, Bizzotto e Riggio; folta linea a cinque di centrocampo con Lombardo, Paolucci, Piccinni, Vassallo e Zambataro, infine Starita e Soleri che avevano formato la coppia d’attacco.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Catania Monopoli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Padroni di casa favoriti: il segno 1 dunque è quotato a 1,87. Si sale poi a quota 3,30 in caso di pareggio (segno X) e fino a 4,00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria esterna del Monopoli.



