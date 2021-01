Diretta Paganese Catania/ Streaming video tv: etnei in rapida ascesa (Serie C)

DIRETTA PAGANESE CATANIA: ETNEI PRONTI AL GRANDE SALTO

Paganese Catania, che sarà diretta dal signor Andrea Colombo, fa parte del programma della 20^ giornata per il campionato di Serie C 2020-2021: al Marcello Torre si gioca alle ore 15:00 di domenica 24 gennaio, un match del girone C tra due squadre che stanno affrontando una stagione diversa, come già differenti erano gli obiettivi. La Paganese è penultima in classifica, e domenica scorsa ha perso in casa contro la Casertana: brutto esordio per Lello Di Napoli, caduto in una delicata sfida diretta e che ora si trova costretto a correre più di quanto pensasse.

Per il Catania invece le cose stanno andando bene: senza i 2 punti di penalizzazione sarebbe terzo, ma il fatto di trovarsi una posizione più giù non cambia realmente lo scenario per Giuseppe Raffaele. Gli etnei stanno iniziando a carburare sul serio, come ha dimostrato la vittoria sul Foggia con tanto di sorpasso in classifica; ora una bella occasione per migliorarsi ancora di più nella diretta di Paganese Catania, aspettando la quale possiamo sicuramente fare una valutazione sulle probabili formazioni con le scelte dei due allenatori.

DIRETTA PAGANESE CATANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Paganese Catania non è una di quelle che per questa giornata di Serie C verranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione; tuttavia, l’appuntamento classico per seguire questa partita resta sul portale Eleven Sports, che da anni fornisce tutto il programma del campionato con il suo servizio di diretta streaming video. Per accedere alle immagini si potrà sottoscrivere un abbonamento al sito, oppure acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fissato (salvo eccezioni).

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE CATANIA

In Paganese Catania Di Napoli deve fare i conti con la squalifica di capitan Schiavino: a prenderne il posto in difesa sarà Sbampato, che agirà in linea con Cigagna e Mattia a protezione del portiere Campani. Nel 3-5-2 del nuovo allenatore ci sarà poi spazio per Carotenuto e Squillace sulle corsie; in mezzo al campo Bonavolontà si candida per un posto ma deve vincere la concorrenza di Alessio Benedetti (Onescu e Gaeta sono quasi intoccabili), Isufaj e Cesaretti invece insidiano Abou Diop e Mendicino nel reparto offensivo. Giuseppe Raffaele schiera un 3-4-3 nel quale possono esserci dei cambi rispetto a domenica: il veterano Izco può giocare in mezzo, al posto di Dall’Oglio o Welbeck, oppure largo a destra prendendo il posto di Calapai. Per la corsia si candida anche Biondi, mentre Rosaia e Maldonado per la zona nevralgica; a sinistra dovremmo avere Zanchi, in difesa Sales, Tommaso Silvestri e Tonucci proteggeranno Confente. Per quanto riguarda il tridente, se la giocano Reginaldo e Manneh: tuttavia Antonio Piccolo – in gol contro il Foggia – Sarao e Russotto restano in vantaggio su di loro.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Paganese Catania possiamo consultare le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di intascare una vincita pari a 3,90 volte quanto puntato, per l’eventualità del pareggio (segno X) siamo ad un guadagno che ammonta a 3,35 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, la cifra ammonterebbe a 1,90 volte l’importo investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA