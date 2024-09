CATANIA PICERNO, SFIDA PER IL PRIMO POSTO

In campo alle 20,45 la diretta Catania Picerno valida per la quarta giornata del Girone C di Serie C. Sabato 14 settembre 2024 sarà già la volta di una partita di alto livello che metterà di fronte due squadre al primo posto a sette punti.

I padroni di casa partono favoriti per via del fattore campo e arrivano da una grande vittoria in casa della Juventus Next Gen per 1 a 3. Anche il Picerno, come il Catania, non ha ancora mai perso ma è reduce da un deludente 0 a 0 in casa contro la Casertana che ha fermato l’ottimo inizio dei lucani.

DIRETTA CATANIA PICERNO, STREAMING, VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Catania Picerno sarà visibile a tutti gli abbonati a Sky che avranno anche la possibilità di seguire la partita in streaming su NOW TV. L’alternativa che vi proponiamo è quella di seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà passo dopo passo gli avvenimenti principali della partita.

CATANIA PICERNO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per approfondire la diretta Catania Picerno è importante anche andare a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni della partita. Ci sono tante certezza in casa Catania con il 3-4-3 di Domenico Toscano che dovrà fare a meno di Ierardi. Al suo posto dovrebbe entrare Quaini, in gol contro la Juventus Next Gen, che andrà a formare il trio con gli intoccabili Castellini e Di Gennaro. Inglese cerca spazio in attacco dopo aver segnato nell’ultima partita con Lunetta che rischia di perdere il posto.

Tomei punterà sul suo 4-2-3-1 con Maiorini davanti a tutti e sostenuto dal trio Esposito, De Ciancio, Energe con Vitali e Volpicelli che cercano spazio. Pitarresi può togliere il posto da Petito con Franco che sarà ancora il fulcro del centrocampo.

CATANIA PICERNO, LE QUOTE

Andiamo a vedere anche le quote della diretta Catania Picerno utilizzando la proposta di Bwin. L’1 in favore del Catania è quotato a 2,00 contro il 3,25 per il 2 degli ospiti che vedono anche la possibilità di un pareggio X a 3,10.