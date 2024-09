DIRETTA JUVENTUS U23 CATANIA: I TESTA A TESTA

Immergiamoci nella diretta di Juventus U23 Catania tramite i testa a testa, purtroppo però essendo questa la prima partita a referto tra bianconeri e rossoblu, dobbiamo virare su un confronto economico tra le due squadre. I bianconeri sono una delle squadre più ricche di questo girone, il bilancio somma che somma tutti i cartellini dice 11 milioni, numeri astronomici per il campionato di Serie C. IL giocatore più costoso è Daffara, portiere di talento e insieme a lui c’è Faticanti, esterno a tutta fascia dal valore di quasi un milione di euro. Il giocatore è in prestito dal Lecce ma c’è una clausola di acquisto alla fine della stagione.

Per il Catania invece il bilancio è di 8 milioni, questo vorrebbe dire che la favorita è la Juve, ma sappiamo che l’avvio è stato tutt’altro che positivo. Il giocatore più costoso è di Gennaro, però in prestito quindi i suoi 400mila euro si possono contare ma fanno meno testo. Detto questo, spostiamoci sulle statistiche delle due squadre per entrare ancora di più in clima partita, la diretta di Juventus U23 Catania sta per cominciare. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA TV JUVENTUS U23 CATANIA, STREAMING VIDEO

Dove vedere la diretta Juventus U23 Catania? Avete una doppia possibilità per assistere alla gara ovvero Sky oppure NOW.

Se volete invece seguire la diretta streaming del match allora dovete fare affidamento alle applicazioni di Sky e NOW, scaricabili su smartphone, tablet e computer.

JUVENTUS U23 CATANIA, INIZI POSITIVI

È il giorno della diretta Juventus U23 Catania in questo sabato 7 settembre 2024 alle ore 18:30. Le due squadre sono pronte per la terza giornata di campionato Serie C Girone C che anse in scena in casa dei bianconeri.

L’Under 23 della società piemontese hanno perso in un pirotecnico 4-3 contro l’Audace Cerignola nonostante i gol di Palumbo, Amaradio e Stivanello. Con la Casertana invece vittoria per 3-2 grazie a Da Graca, Anghele su rigore e Papadopoulos, ex Genoa.

Il Catania ha segnato solamente un gol ma ha comunque più punti della Juve. Questo perché i siciliani sono riusciti a mantenere la porta imbattuto entrambe le gare: 0-0 contro il Sorrento in trasferta e 1-0 con il Benevento grazie a Carpani.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 CATANIA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Juventus U23 Catania. I giovani bianconeri scenderanno in campo col 3-4-3: Tra i pali Daffara, difesa a tre con Stivanello, Pedro Felipe e Scaglia. Agiranno larghi Comenencia e Gudrig con Peeters e Macca mentre Guerra, Da Graca e Anghelè formeranno il tridente.

Risposta del Catania con un modulo simile, ma con due attaccanti in meno per riempire la trequarti. In porta Bethers, pacchetto arretrato composto da Ierardi, Di Gennaro e Castellini, centrocmapo formato da Guglielmotti, Sturaro, Di Tacchio e Anastasio mentre Luperini e Carpani daranno una mano a Lunetta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE JUVENTUS U23 CATANIA

Eccoci al paragrafo riguardante le quote per le scommesse sulla diretta Juventus U23 Catania. Il fattore casa sembra non bastare dato che il 2 è dato a 2.25 contro i 3.05 della vittoria bianconeri. Concludiamo gli esiti con la X del pareggio a 3.10.

Osserviamo ora le quote riguardanti le reti con l’Over 2.5 a 2.20 e l’Under alla stessa soglia offerto a 1.57. Gol e No Gol sono rispettivamente giocabili a 1.90 e 1.73.