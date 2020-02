Diretta Catania Reggina/ Streaming video tv: big match al Massimino (Serie C)

Catania Reggina, che verrà diretta dal signor Ermanno Feliciani, rappresenta il big match nel programma della 26^ giornata per il girone C della Serie C 2019-2020: al Massimino si gioca alle ore 15:00 di domenica 16 febbraio e in campo troviamo due squadre dall’ottima tradizione, che hanno un percorso recente diverso ma che allo stesso modo hanno l’obiettivo di tornare in cadetteria. Al momento solo gli amaranto stanno onorando le loro aspettative: la Reggina infatti sta dominando la stagione e, nonostante un paio di passi falsi nel 2020, è riuscita ad allungare nuovamente sul Bari, volando a +8 dopo la vittoria nel big match contro la Ternana. A questo punto anche solo un secondo posto, con qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff, sarebbe visto come una delusione per la squadra di Mimmo Toscano che ha 13 partite per confermare il primato e volare in Serie B senza prolungare la sua stagione; i playoff saranno verosimilmente la realtà di un Catania che non ha mai trovato continuità nell’arco del campionato, ma resta temibile e sta provando a prendersi almeno la quarta posizione. La vittoria ottenuta a Cava De’ Tirreni è stata molto importante per arrivare al meglio a una sfida tostissima; vedremo allora quello che succederà nella diretta di Catania Reggina, nel frattempo possiamo analizzare le probabili formazioni leggendo insieme le scelte dei due allenatori.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Reggina non sarà trasmessa sui canali del nostro Paese: come sempre l’appuntamento con la stagione della terza divisione, anche per quanto riguarda le partite di Coppa Italia, è con la piattaforma Eleven Sports che ne fornisce l’intera gamma. La sfida di oggi sarà dunque disponibile in diretta streaming video; ricordiamo che è possibile abbonarsi al servizio, sottoscrivendo un contratto stagionale, oppure ogni settimana acquistare la singola partita ad un prezzo che il portale ha stabilito all’inizio dell’annata, e che potrebbe variare in determinati casi debitamente segnalati.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA REGGINA

Per Catania Reggina è possibile che Cristiano Lucarelli non modifichi la squadra che ha vinto domenica scorsa: se così fosse vedremmo un 4-2-3-1 con Calapai e Pinto sugli esterni, Tommaso Silvestri e Mbende centrali di difesa davanti al portiere Furlan e una mediana composta da Salandria e Vicente, che proteggeranno idealmente una trequarti nella quale Biondi e Mazzarani partiranno larghi per supportare Curcio, schierato centralmente alle spalle di Barisic. Possibili variazioni sul tema sono Biagianti e Manneh, che possono giocare in mediana e come laterale sinistro dietro il centravanti; Toscano deve fare i conti con la squalifica di capitan De Rose, che dunque lascerà il suo posto a centrocampo a uno tra De Francesco e Lund Nielsen, verosimilmente il primo che andrà ad affiancare Nicolò Bianchi. Davanti a loro c’è Bellomo, trequartista alle spalle di Denis e Corazza che sono confermatissimi come tandem offensivo; il Tanque ha quasi ripreso il suo partner come gol segnati e la coppia ne ha 24, anche oggi saranno spalleggiati da Blondett e Liotti che partiranno dalla mediana per poi avanzare eventualmente il raggio d’azione. Marco Rossi, Gasparetto e Loiacono saranno i tre difensori a protezione del portiere Guarna.

QUOTE E PRONOSTICO

Per il big match Catania Reggina l’agenzia di scommesse Snai indica negli ospiti i favoriti, ma la situazione è comunque equilibrata: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe infatti di guadagnare una somma corrispondente a 3,40 volte quanto messo sul piatto, mentre siamo ad un valore di 2,10 volte la puntata sul segno 2 che identifica l’affermazione della capolista. Il pareggio, regolato come sempre dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,15 volte la vostra giocata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA