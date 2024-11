DIRETTA CATANIA TRAPANI, SCONTRO DA PLAYOFF AL MASSIMINO

La diretta Catania Trapani è in programma per venerdì 15 novembre 2024 alle ore 20:30 presso lo Stadio Angelo Massimino di Catania come partita valida per la quindicesima giornata del girone C della Serie C 2024/2025. I rossazzurri, nonostante il punto di penalizzazione, hanno sin qui raggiunto il nono posto guadagnando 20 punti, gli stessi del Sorrento che segue per una peggiore differenza reti, e si trovano ad una sola lunghezza di distacco dai rivali di questo turno.

I granata occupano infatti l’ottava posizione in campionato con 21 punti, dietro il Picerno sempre per differenza reti, ed entrambe le compagini mirano quindi ad ottenere un successo per consolidare il proprio piazzamento in zona playoff. La direzione di questo incontro è stata inoltre affidata al signor Andrea Ancora, arbitro proveniente dalla sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Michele Piatti di Como e Michele Decorato di Cosenza oltre al quarto uomo Antonio Di Reda di Molfetta.

DIRETTA CATANIA TRAPANI, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Catania Trapani con i propri occhi senza recarsi al Massimino di persona sarà necessario sintonizzare il proprio televisore su TeleSud al canale 87 del digitale terrestre per tutti i residenti nel Meridione. Altrimenti sarà necessario disporre di un abbonamento a Sky o a Now che detengono i diritti per la messa in onda di tutte le gare dei gironi A, B e C della Serie C per l’annata calcistica 2024/2025 e dunque il match sarà trasmesso anche su Sky Calcio 1 e Sky Sport Calcio oltre ad essere visibile via streaming su NOW TV e Sky Go da smart phon, tablet e pc.

CATANIA TRAPANI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Attraverso le probabili formazioni della diretta Catania Trapani tentiamo adesso di intuire quali saranno le scelte effettuate dai due allenatori in relazione agli schieramenti iniziali per questa sfida del girone C. Mister Domenico Toscano potrebbe scegliere di riproporre i suoi con il 3-5-2 adoperato nel pareggio contro il Messina puntando dal primo minuto su Adamonis in porta, Ierardi, Di Gennaro e Castellini sulla linea di difesa, Raimo, Luperini, Verna, Carpani ed Anastasio a centrocampo con Montalto e Inglese in attacco.

Il tecnico Salvatore Aronica per i suoi granata dovrebbe optare per il 4-3-1-2 come modulo, già vincente contro la Cavese nell’ultima giornata, con Seculin tra i pali, Ciotti, Celiento, Sabatino e Benedetti in difesa, Karic, Carraro e Carriero in mediana, Kanoute sulla trequarti a fornire supporto alla coppia d’attacco che sarà costituita da Lescano e Fall.

CATANIA TRAPANI, LE QUOTE

Le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive ci consentono infine di provare a dare uno sguardo a quello che dovrebbe essere il pronostico per l’esito finale della diretta Catania Trapani valevole per il quindicesimo turno di Serie C.