Video Crotone Catania, la sintesi della partita

Crotone Catania è una sfida tra due grandi decadute della Serie C e un match che – come vedremo dal video con gol e highlights – ha regalato grandi emozioni e una sfida letteralmente a due facce. Questa è stata Crotone Catania con i padroni di casa che mandano un chiaro segnale al campionato e dimostrano con meritano le posizioni avute fino ad ora.

Prestazione particolare invece del Catania che ha reagito nel finale ma che ha tanto da recriminare, tanta delusione per la sconfitta. Finisce 3 a 2 per il Crotone ma andiamo a rivedere cosa è successo in una sfida con cinque gol ed una gara che ha fatto emozionare – almeno per quel che riguarda la categoria – gli appassionati di calcio.

Partono meglio gli ospiti che hanno due chance nei primi 10 minuti e tentano di fare la partita. Paradossalmente però il Catania resta li e il Crotone risponde alla grande e la gara cambia in pochi minuti. Il Crotone fa due gol e sembra quasi chiudere la pratica. Prima Silva e poi una perla di Gomez lanciano i calabresi che aumentano il ritmo e sembrano cosi avere il pallino del gioco. La partita cambia totalmente ed ora è il Catania ad essere in grossa difficoltà.

Video Crotone Catania, una partita con grandi emozioni e ribaltoni

Il primo tempo però non finisce qui con il Crotone che prosegue ad attaccare e verso la fine trova il tris con Giron e la partita sembra chiusa. Il Catania soffre nel finale di primo tempo e rischia grosso nei minuti di recupero. Però nella ripresa – come vedremo nel video con gol e highlights della sfida – ci saranno tante emozioni e la gara cambierà totalmente.

Il Catania parte subito forte nel secondo tempo, il tecnico fa anche un paio di cambi e i siciliani dopo tre minuti sfiorano il gol, Montalto manda la palla di pochissimo a lato. Per 10-15 minuti la sfida vede ritmi molto più blandi e la gara sembra cambiare, il Crotone sfiora il poker con Tumminello ma sarà l’ultima grande chance per i calabresi e dopo qualche minuto il Catania riapre il match con Stoppa, lesto a intercettare un tiro innocua di un compagno e insaccare dietro il portiere.

Nel finale è un vero e proprio assalto da parte del Catania che pochi minuti dopo trova il 3 a 2 grazie ad un particolare autogol di Giron. Montalto è scatenato e per due volte sfiora il 3 a 3 con il Crotone che trema completamente nel finale. Finisce però 3 a 2 con un match ricco di emozioni e ribaltoni, questa sfida che fa sorridere gli appassionati della categoria

