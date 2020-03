Diretta Catania Vibonese/ Streaming video tv: quote, etnei favoriti (Serie C)

Catania Vibonese, diretta dall’arbitro Gianpiero Miele, domenica 1 marzo 2020 alle ore 15.30 presso lo stadio Massimino di Catania, sarà una sfida valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C. Rossoazzurri vincenti in casa del Picerno, 1-2 e quinto risultato utile consecutivo per gli etnei che si sono ormai assestati in zona play off, al momento al settimo posto a una sola lunghezza dal Catanzaro sesto, anche se le prime cinque restano considerevolmente staccate. Il Catania vanta 3 lunghezze di vantaggio nella classifica del girone C sull’avversaria di turno, la Vibonese, che nel match interno contro la Virtus Francavilla ha inanellato la sua terza vittoria consecutiva, riportandosi al nono posto in coabitazione con la Viterbese, in piena zona play off.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Vibonese sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre dalla Rai: l’appuntamento sarà in particolare sul canale numero 58, ovvero Rai Sport HD. Per tutti naturalmente sarà a disposizione anche la diretta streaming video garantita tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play, collegandosi tramite pc o smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA VIBONESE

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Catania Vibonese, domenica 1 marzo 2020 presso lo stadio Massimino di Catania, sfida valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C. Il Catania allenato da Lucarelli dovrebbe scegliere il 4-2-3-1 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Furlan, Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Rizzo, Biagianti; Biondi, Curcio, Capanni; Barisic. La Vibonese guidata in panchina da Modica sarà chiamato a rispondere con un 4-3-3 così disposto sul rettangolo verde: Greco; Del Col, Malberti, Redolfi, Mahrous; Pugliese, Petermann, Tumbarello; Bernardotto, Bubas, Battista.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Catania Vibonese. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 2.05, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.15 e la vittoria in trasferta viene quotata a 3.60. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 2.10, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 1.65.



© RIPRODUZIONE RISERVATA