Diretta Picerno Catania/ Streaming video tv: etnei in leggera ripresa (Serie C)

Picerno Catania, partita diretta dal signor Valerio Maranesi mercoledì 26 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Viviani di Potenza, sarà una sfida valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020. Dopo 3 pareggi e una sconfitta la formazione lucana è tornata alla vittoria, piegando di misura il Bisceglie con una rete di Santaniello, il che ha riportato il Picerno a -2 dalla Casertana sestultima e dalla possibilità di una salvezza diretta che sarebbe comunque molto importante per una matricola assoluta del campionato di Serie C. Dall’altra parte il Catania non è riuscito a battere in casa la Ternana nell’ultima sfida disputata, uno 0-0 interno che ha fatto seguito allo stesso punteggio ottenuto contro la capolista Reggina, con gli etnei che restano comunque ottavi in classifica, in piena zona play off seppur con distanze ristrette rispetto alle inseguitrici. All’andata successo rossoazzurro di misura sul Picerno, il Catania si impose 1-0 con una rete siglata in apertura di ripresa da Mazzarani.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Picerno Catania non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO CATANIA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Picerno Catania, mercoledì 26 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Viviani di Potenza, sfida valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie C. Il Picerno allenato da Giacomarro dovrebbe scegliere il 3-5-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Pane; Priola, Ferrani, Fontana; Romizi, Vanacore, Pitarresi, Vrdoljak, Guerra; Nappello, Santaniello. Il Catania guidato in panchina da Lucarelli sarà chiamato a rispondere con un 4-2-3-1 così disposto sul rettangolo verde: Furlan, Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Salandria, Vicente; Di Molfetta, Mazzarani, Biondi; Beleck.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Picerno e Catania. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 2.85, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 2.95 e la vittoria in trasferta viene quotata a 2.50. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 2.10, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 1.65.



