Diretta Catanzaro ACR Messina/ Streaming video tv: Calabro vuole rialzarsi (Serie C)

DIRETTA CATANZARO ACR MESSINA: VOGLIA DI RIVINCITA

Catanzaro ACR Messina, in diretta domenica 7 novembre alle ore 17:30 dallo stadio Nicola Ceravolo. La gara sarà valevole per la 13^ giornata di andata del girone C di Serie C 2021-2022. Dopo la sconfitta rimediata nello scontro diretto del San Nicola di Bari dello scorso turno, il Catanzaro è chiamato a rialzare la testa. Nelle ultime due uscite, la squadra di Antonio Calabro ha perso. I calabresi si ritrovano quindi in terza posizione con 20 punti, sette in meno rispetto alla capolista Bari.

Il Messina è tornato alla vittoria nell’ultima gara di campionato, battendo in casa 2-0 il Campobasso. La formazione allenata da Ezio Capuano ha centrato il terzo successo in campionato, ed è tornata a respirare dopo i recenti risultati negativi. I siciliani sono sedicesimi in classifica con 12 punti, in zona play-out. L’ultimo scontro tra le due compagini risale al 2017 in Serie C. In quell’occasione fu il Messina ad imporsi in casa con il risultato di 2-1.

DIRETTA CATANZARO ACR MESSINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Acr Messina di Serie C sarà affidata a Sky Sport. La gara è stata scelta dall’emittente che trasmette le migliori partite di ogni turno. Per poter vedere la partita è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguirla su Eleven Sport. Da anni ormai, la piattaforma digitale trasmette tutto il campionato di Serie C in diretta streaming video. E’ necessario essere abbonati al servizio, disporre di una connessione ad internet ed essere in possesso di un dispositivo mobile o una Smart Tv dotati di applicazione dedicata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CATANZARO ACR MESSINA

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo nella partita Catanzaro Acr Messina. L’allenatore dei padroni di casa, Antonio Calabro dovrebbe schierare il Catanzaro con il modulo 3-4-1-2. Questa la probabile formazione titolare della squadra calabrese: Branduani; De Santis, Fazio, Scognamillo; Rolando, Verna, Welbeck, Vandeputte; Carlini; Cianci, Bombagi.

L’allenatore del Messina, Ezio Capuano dovrebbe rispondere con un 3-5-2. Non dovrebbero esserci grandi cambiamenti rispetto alla formazione vincente contro il Campobasso. Questa la probabile formazione titolare dei siciliani: Lewandowski; Celic, Carillo, Fazzi; Morelli, Simonetti, Fofana, Damian, Gonclaves; Adorante, Vukusic.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse di Catanzaro Acr Messina di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. La vittoria del Catanzaro, abbinata al segno 1 viene proposta con una quota di 1.67. Un eventuale pareggio, associato al segno X è quotato 3.65. La vittoria esterna del Messina, abbinata al segno 2 viene proposta a 4.75.



