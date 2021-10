DIRETTA MESSINA CAMPOBASSO/ Video streaming tv: sono 9 i precedenti del match

DIRETTA MESSINA CAMPOBASSO: I TESTA A TESTA

Prima di dare la parola al campo per la diretta di Messina Campobasso vale certo la pena dare uno occhio anche allo storico che i due club vantano, alla vigilia della 12^ giornata della Serie C. I dati non ci mancano benchè pure siano piuttosto datati: elenco alla mano vediamo che le due squadre hanno messo da parte ben nove precedenti, pure questi registrare dal 1975 in avanti e con l’ultimo riferito datato però alla stagione 1988-89 della Coppa Italia.

Diretta/ Campobasso Picerno (risultato 1-1) streaming video tv: fine gara!

Il bilancio complessivo che ne ricaviamo comunque ci ricorda di ben tre successi dei siciliani e solo due affermazioni ottenute nello scontro dai rossoblu, con pure quattro pareggi che completano il quadro. Vedremo ora che ci dirà il campo, dopo così tanto tempo dall’ultimo testa a testa. (agg Michela Colombo)

DIRETTA MESSINA CAMPOBASSO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Messina Campobasso non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre, non rientrando nelle partite trasmesse da Sky Sport. Per poter assistere alla partita, bisognerà affidarsi come di consueto ad Eleven Sport. La gara verrà quindi trasmessa in diretta streaming video, dalla piattaforma divenuta ormai la casa della Serie C. Per poter accedere ai contenuti dell’emittente digitale è necessario essere abbonati, disporre di una connessione ad internet e di un supporto abilitato alla visione. E’ possibile accedere ad Eleven Sport anche attraverso Smart Tv.

Diretta/ Juve Stabia Acr Messina (risultato finale 1-0): decisivo il gol di Stoppa!

MESSINA CAMPOBASSO: EZIO CAPUANO IN CERCA DELLA VITTORIA

Messina Campobasso, in diretta domenica 31 ottobre alle ore 14:30 dallo stadio San Filippo. La gara sarà valevole per la 12^ giornata di andata del girone C del campionato di Serie C 2021-2022. Il Messina è reduce dalla sconfitta di misura subita in casa della Juve Stabia, con il risultato di 1-0. I siciliani navigano nella parte bassa della graduatoria, occupando la diciassettesima posizione. Nel corso della stagione hanno vinto 2 volte, pareggiato 3 e perso 6, risultati che hanno generato 9 punti. La squadra di Ezio Capuano è chiamata quindi a vincere per abbandonare la zona play-out.

DIRETTA/ Turris Campobasso (risultato 2-3) risultato finale: vincono gli ospiti!

Situazione diversa per il Campobasso. I molisani sono reduci dal pareggio nella sfida contro il Picerno, terminata 1-1. Nelle ultime cinque uscite, la squadra allenata da Mirko Cudini ha totalizzato 10 punti, arrivati con 3 successi, un pareggio e una sconfitta. Questi risultati dimostrano il buono stato di salute che sta vivendo il Campobasso, piazzato in undicesima posizione, a ridosso della zona play-off. L’ultimo precedente tra le due squadre in questione, risale al 1989, nella gara di Coppa Italia vinta dal Messina con il risultato di 3-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MESSINA CAMPOBASSO

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Messina Campobasso. L’allenatore dei siciliani, Ezio Capuano dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 3-5-2. Questi i probabili undici scelti per rappresentare il Messina: Lewandowski; Carillo, Mikulić, Morelli; Sarzi Puttini, Fazzi, Fofana, Damian, Simonetti; Adorante, Vukušić.

Il Campobasso, allenato da Mirko Cudini, dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3. Il tecnico della formazione molisana, potrebbe schierare i seguenti undici: Raccichini; Fabriani, Menna, Dalmazzi, Pace; Candellori, Bontà, Tenkorang; Vitali, Rossetti, Di Francesco.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse di Messina Campobasso di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. La vittoria del Messina, abbinata al segno 1 è offerta con una quota di 2.15. Da non sottovalutare un eventuale pareggio, con il segno X quotato a 3.15. Sembra meno probabile un successo del Campobasso, che abbinato al segno 2 ha una quota di 3.40.

© RIPRODUZIONE RISERVATA