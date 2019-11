Diretta Catanzaro Avellino/ Streaming video tv: rilancio calabrese? (Serie C)

Catanzaro Avellino, partita diretta dal signor Francesco Meraviglia, sabato 2 novembre alle ore 20.45 presso lo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone C. Continua il tour de force per l’Avellino di Eziolino Capuano, che era partito col botto pareggiando contro il Bari e vincendo in casa della Ternana, uscendo però poi sconfitto nel match interno contro la capolista Reggina. Un cambio di marcia per gli irpini con l’arrivo del nuovo allenatore è stato comunque netto, ora c’è un altro impegno difficile contro un Catanzaro che dopo aver flirtato con la vetta della classifica si è ritrovato al decimo posto. Un crollo che ha portato all’esonero del tecnico Auteri, con Grassadonia chiamato in sostituzione. Nel derby calabrese contro il Rende penultimo però è arrivato solo un punto per i giallorossi, apparsi ancora convalescenti.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Avellino non sarà trasmessa in televisione sui canali in chiaro o a pagamento del digitale terrestre, né sul satellite. L’esclusiva sarà disponibile in diretta streaming video via internet su Elevensports, collegandosi sul sito elevensports.it con l’ausilio di un pc, oppure sull’applicazione Elevensports tramite smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO AVELLINO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Catanzaro Avellino, sabato 2 novembre alle ore 20.45 presso lo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, sfida valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. I padroni di casa del Catanzaro, allenati da Gianluca Grassadonia, schiereranno un 3-4-1-2 in campo con: Di Gennaro, Favalli, Maita, Kanoute, Giannone, Statella, Tascone, Fischnaller, Figliomeni, Martinelli, Quaranta. Risponderà l’Avellino di Eziolino Capuano schierato con un 3-5-2: Tonti; Zullo, Laezza, Illanes; Celjac, De Marco, De Pauloantonio, Micovschi, Parisi; Albadoro, Charpentier.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della sfida per l’agenzia di scommesse Snai vedono il Catanzaro favorito sull’Avellino. Quota per il segno ‘1’ fissata a 1.80, eventuale pareggio quotata 3.25 mentre la quota per il segno ‘2’ viene proposta a 4.60. Le quote per i gol realizzati complessivamente nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 2.05 e l’under 2.5 quotato 1.70.



