Diretta Catanzaro Rende/ Streaming video tv: giallorossi si riscattano? (Serie C)

Catanzaro Rende, diretta dall’arbitro Gino Garofalo, è la partita in programma oggi, domenica 27 ottobre 2019, valida per la 12^ giornata della Serie C, Girone C: fischio d’inizio fissato per le ore 17.30. Quest’oggi dunque i giallorossi padroni di casa che affrontano un derby contro il Rende, fanalino di coda del girone. La squadra allenata da Grassadonia si presenta a questo match casalingo con la nona posizione e 16 punti, frutto di 5 successi, a cui hanno corrisposto altrettante sconfitte, ed un pareggio. Per contro il Rende, che ha colto un successo nell’ultimo turno portandosi a quota 5 in classifica, resta in ultima posizione e vuole cercare in questa gara di continuare la serie positiva appena iniziata. Per la formazione di casa nel turno precedente non sono arrivati punti nella trasferta di Bari. Ricordiamo poi che il Catanzaro nelle ultime cinque gare disputate ha visto scendere in maniera netta il proprio rendimento con 4 sconfitte, tre delle quali consecutive nelle ultime gare disputate, ed una sola vittoria. La partita del San Nicola ha visto la netta supremazia del Bari, con il Catanzaro che ha attuato un gioco sterile, che ha consentito di mantenere per lunghi tratti il possesso palla, ma senza mai impensierire in maniera efficace il portiere avversario. I pugliesi hanno giocato una partita di attesa colpendo al momento giusto, con due reti, una per tempo e mancando per poco anche altre marcature. La gara del Rende, primo successo in campionato, ottenuta contro il Sicula Leonzio, è stata indirizzata dall’ottima prestazione del ventenne Scimia, che ha messo a segno entrambe le reti con le quali si è conclusa la gara nel corso del primo tempo. La formazione di Tricarico ha poi controllato i contrattacchi portati dai siciliani e concluso con i tre punti che servono anche a mantenere saldo in panchina il mister a rischio esonero.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Rende non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento classico con le partite di Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports, che ancora una volta fornisce tutte le gare della stagione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video ai suoi abbonati, con l’alternativa dell’acquisto del singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato. Per seguire le immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA CATANZARO RENDE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per cercare di riportarsi in corsa per la promozione i giallorossi di Grassadonia scenderanno in campo in questo derby che si preannuncia molto combattuto, utilizzando il 3-4-3. In porta l’allenatore dei calabresi schiera Di Gennaro, davanti a lui una linea difensiva composta da Favalli, Maita e Kanoute, mentre il centrocampo vede Statella e Figliomeni ad operare sulle due fasce laterali e i centrali Tascone e Fischnaller. Per l’attacco, a far compagnia alla punta centrale Nicastro, saranno Martinelli sulla destra e Quaranta sulla sinistra. La risposta del Rende è uno schieramento 4-3-3 con Savelloni tra i pali, Vitofrancesco e Blaze difensori esterni rispettivamente a destra e a sinistra e Bruno a formare la coppia di difensori centrali con Germinio. Collocolo, Scimia, bomber del turno precedente, e Loviso, sono i tre componenti della linea di centrocampo, mentre in attacco Tricarico mette Murati e Giannotti ai lati della punta centrale Rossini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la sfida del girone C, i principali bookmakers vedono in vantaggio i giallorossi per la sfida casalinga di oggi pomeriggio. Il portale di scommesse snai per l’1×2 dà il successo del Catanzaro a 1.45, contro il più elevato 7.00 assegnato al Rende: il pareggio paga la posta a 4.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA