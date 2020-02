Diretta Catanzaro Casertana/ Streaming video tv: match ormai classico (Serie C)

Catanzaro Casertana sarà diretta dal signor Marco Ricci e, alle ore 15:00 di domenica 16 febbraio, si gioca per la 26^ giornata del campionato di Serie C 2019-2020, nel calendario del girone C. Si tratta di una partita molto interessante: le due squadre sono da tempo protagoniste di questa terza divisione e, sia pure a fasi alterne, sono sempre state in corsa per il salto di categoria. I giallorossi ci hanno concretamente provato l’anno scorso, oggi sono sesti in classifica ma, dopo il poker sul campo del Rieti e la contemporanea sconfitta del Potenza, hanno ridotto l’ampio margine che esisteva e si possono nuovamente lanciare verso la fase nazionale dei playoff, con il ritorno di Gaetano Auteri (che era stato esonerato a stagione in corso) che evidentemente ha fatto bene all’ambiente. La Casertana dà la sensazione di aver esaurito gli anni migliori, almeno per ora: allo stato attuale la squadra campana non riuscirebbe nemmeno a giocare i playoff pur se la distanza da recuperare è minima, dunque il primo punto all’ordine del giorno è quello di tornare nelle prime dieci della classifica e provare il salto di categoria. Aspettiamo con trepidazione la diretta di Catanzaro Casertana; nel frattempo possiamo valutare in che modo le due squadre potrebbero essere disposte sul terreno di gioco del Ceravolo, leggendone insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Casertana non sarà trasmessa sui canali del nostro Paese: come sempre l’appuntamento con la stagione della terza divisione, anche per quanto riguarda le partite di Coppa Italia, è con la piattaforma Eleven Sports che ne fornisce l’intera gamma. La sfida di oggi sarà dunque disponibile in diretta streaming video; ricordiamo che è possibile abbonarsi al servizio, sottoscrivendo un contratto stagionale, oppure ogni settimana acquistare la singola partita ad un prezzo che il portale ha stabilito all’inizio dell’annata, e che potrebbe variare in determinati casi debitamente segnalati.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO CASERTANA

Auteri perde Luca Martinelli per squalifica in Catanzaro Casertana: dunque, a completare la difesa con Riggio e Atanasov (davanti al portiere Bleve) dovrebbe essere Celiento, che si adatterà a stringere verso il centro a meno che non venga impiegato Quaranta. A centrocampo invece ci sono come sempre Corapi e De Risio a fare da schermo protettivo e impostazione della manovra, Casoli e Contessa sono favoriti per le corsie laterali mentre nel tridente offensivo a cercare spazio sono Lorenzo Di Livio, Bianchimano e Giannone che però devono vincere la concorrenza di Carlini, Di Piazza (autore di una doppietta e già inseritosi alla grande) e Tulli, che potrebbero nuovamente essere titolari. Emergenza per Ciro Ginestra, che ha tre squalificati: al centro della difesa giocherà uno tra Caldore e Ciriello per sostituire Petta (reparto completato da Jacopo Silva e Rainone, con Cerofolini tra i pali), in mezzo al campo per prendere il posto di D’Angelo si candidano Laaribi e Matese mentre a sinistra potrebbe essere confermato Adamo, visto che Zito è out per questa partita. Sull’altro versante Leonardo Longo sembra favorito su Origlia, Santoro giocherà come playmaker davanti alla difesa con Tascone sul centrosinistra mentre davanti la coppia favorita dovrebbe essere nuovamente quella formata da Castaldo e Starita, ma occhio a Corado che potrebbe essere la mossa a sorpresa da parte dell’allenatore.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per un pronostico su Catanzaro Casertana e, secondo questo bookmaker, i padroni di casa sono chiaramente favoriti con un valore di 1,73 volte la puntata sul segno 1, che identifica la loro vittoria. Il pareggio, per il quale dovrete scommettere sul segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,50 volte la cifra messa sul piatto mentre con il segno 2, per il successo dei falchetti, andreste a guadagnare un valore che ammonta a 4,50 volte quanto investito.



