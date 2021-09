Diretta Catanzaro Catania/ Streaming video tv: big match in Coppa Italia Serie C

DIRETTA CATANZARO CATANIA: BIG MATCH IN COPPA ITALIA!

Catanzaro Catania, partita che sarà diretta dal signor Giorgio Vergaro, si gioca alle ore 17:30 di mercoledì 15 settembre: è una delle sfide che rientrano nel secondo turno di Coppa Italia Serie C 2021-2022, una sfida molto interessante tra due squadre che sulla carta si giocano anche la promozione in Serie B, pur se non sono partite benissimo. Il Catania, che nel turno preliminare ha vinto sul campo della Vibonese, ha perso due partite su tre (sempre in trasferta) rappresentando una delle delusioni in questo avvio di stagione, in Coppa Italia potrebbe invece trovare il giusto ritmo per riprendere la corsa.

Il Catanzaro è imbattuto nel girone C, ma dopo la vittoria all’esordio ha pareggiato due volte; i calabresi hanno raggiunto anche il primo turno di Coppa Italia Lega A, perdendo nettamente contro il Verona. Sarà molto interessante scoprire cosa succederà nella diretta di Catanzaro Catania, che curiosamente in campionato si giocherà tra soli 12 giorni; mentre aspettiamo che la partita si giochi, proviamo a fare qualche valutazione circa le scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori per la Coppa Italia Serie C, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA CATANZARO CATANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Catania non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la casa della Serie C, e dunque anche delle partite di Coppa Italia, è sempre Eleven Sports che ormai da qualche anno fornisce tutte le partite di terza divisione, mettendone a disposizione anche gli highlights. La visione sarà di conseguenza in diretta streaming video; per avere accesso alle immagini potrete abbonarvi stagionalmente al servizio oppure, di volta in volta, acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso, salvo debite eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO CATANIA

Catanzaro Catania sarà l’occasione per fare un po’ di turnover: Antonio Calabro per esempio potrebbe lanciare Nocchi in porta, davanti a lui Simone De Santis e Riccardo Gatti si candidano per la difesa (potrebbe essere confermato Scognamillo) con due laterali in mediana che possono essere Bearzotti e Tentardini. In mezzo al campo Risolo e Nana Welbeck possono essere titolari insieme a Verna, poi nel tandem offensivo c’è una possibilità per Bombagi e Cianci, con Carlini e Federico Vazquez che scalerebbero in panchina.

Francesco Baldini invece punta su Ropolo e Ercolani a protezione di Andrea Sala; i due terzini possono essere Alessandro Albertini e Zanchi, con un centrocampo nel quale Freddi Greco e il veterano Izco se la giocano sulle mezzali, con la possibile conferma per Maldonado. Spazio poi a un tridente nel quale Antonio Piccolo e Russini potrebbero agire sugli esterni, appoggiando la prima punta Luca Moro; anche Biondi potrebbe far parte del reparto offensivo.

