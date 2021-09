Diretta Catanzaro Potenza/ Streaming video tv: occasione calabrese (Serie C)

DIRETTA CATANZARO POTENZA: LUCANI PER IL RISCATTO

Catanzaro Potenza, partita diretta dal signor Davide Di Marco, si gioca alle ore 17:30 di domenica 12 settembre: il Nicola Ceravolo ospita la 3^ giornata del campionato di Serie C 2021-2022, siamo nel girone C e questa sfida tende decisamente dalla parte dei padroni di casa, che l’anno scorso hanno fatto benissimo (condividendo il secondo posto con l’Avellino) e ora vogliono il salto ulteriore che significherebbe promozione. Intanto sono arrivati 4 punti nelle prime due gare, con vittoria sulla Virtus Francavilla e pareggio sul campo del Picerno; i giallorossi ora sperano nella seconda affermazione interna.

Il Potenza sembra confermare il calo già accusato nell’ultima stagione: i lucani a dire il vero erano anche partiti bene fermando il Bari, ma poi sono caduti nettamente a Foggia giocando un secondo tempo pessimo. Calendario terribile in questo avvio per la formazione rossoblu, il rischio di restare sul fondo dello schieramento anche questa sera è del tutto concreto ma vedremo quello che succederà nella diretta di Catanzaro Potenza, aspettando la quale possiamo fare qualche valutazione sulle probabili formazioni con le scelte da parte dei due allenatori.

DIRETTA CATANZARO POTENZA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Potenza non è una di quelle che vengono trasmesse sulla televisione satellitare, che come ormai sappiamo propone alcune partite di Serie C ogni settimana; dunque in questo caso l’unico modo per avere accesso alle immagini sarà quello di visitare il portale Eleven Sports, che da parecchi anni è diventato la casa ufficiale della terza divisione. La visione del match sarà in diretta streaming video; potrete sottoscrivere un abbonamento per la stagione oppure acquistare ogni volta il singolo evento, ad un prezzo fisso salvo eccezioni debitamente riportate.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO POTENZA

Antonio Calabro si affida al 3-5-2 per Catanzaro Potenza: in porta va Branduani, davanti a lui avremo una linea difensiva formata da Pasquale Fazio, Luca Martinelli e Scognamillo mentre i due laterali che avanzano a centrocampo dovrebbero essere Rolando (o Bearzotti) e Porcino – favorito su Tentardini – in mezzo spunta Risolo che può vincere la concorrenza di Cinelli e Vandeputte. Conferma per Verna in cabina di regia, il tandem offensivo potrebbe essere composto da Carlini e Federico Vazquez ma occhio a Bombagi e Cianci, alternative molto valide.

Il Potenza di Fabio Gallo schiera un 3-4-1-2: il vertice alto è Manuel Ricci che si disporrà alle spalle dei due attaccanti Niccolò Romero e Salvemini (sempre con Baclet e Mazzeo come alternative), poi a centrocampo Bruzzo e Zenuni sono in competizione con Zampa e Sandri mentre vanno verso la conferma i laterali Coccia e Nigro, con Giovanni Volpe che è la prima alternativa per la corsia sinistra. A protezione del portiere Marcone dovrebbero essere confermati i tre centrali Maestrelli, Cargnelutti e Gigli, con Matino e Vecchi che comunque sperano ancora in un posto come titolari.

QUOTE E PRONOSTICO

Possiamo dare uno sguardo alle quote proposte dall’agenzia Snai per un pronostico su Catanzaro Potenza: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,60 volte la vostra giocata, il pareggio viene regolato dal segno X e porta in dote una vincita che ammonta a 3,65 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, ha un valore corrispondente a 5,50 volte la somma messa sul piatto con questo bookmaker.



