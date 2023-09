DIRETTA CATANZARO CITTADELLA/ Video streaming tv: è una partita inedita (Serie B, 27 settembre 2023)

DIRETTA CATANZARO CITTADELLA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida Catanzaro Cittadella pone di fronte due formazioni che non si sono mai affrontate all’interno di un rettangolo di gioco verde. Non potendo spulciare i precedenti, analizziamo le ultime tre sfide giocate in campionato dalle due formazioni. Catanzaro che si affaccia al match arrivando da un pareggio contro il Bari, una pesante sconfitta contro il Parma (0-5) e una vittoria roboante contro il Lecco per 3-4. Catanzaro gol e spettacolo sono assicurati, dall’altra parte il Cittadella arriva con gli stessi risultati ma contro squadre differenti.

Video/ Bari Catanzaro (2-2) gol e highlights: pareggio rocambolesco! (24 settembre 2024)

Sconfitta in casa contro il Como con il risultato di 0-3; vittoria esterna Genova contro la Sampdoria per 1-2 e pareggio tra le mura amiche contro il ben più quotato Venezia. Entrambe le formazioni hanno affrontato il Parma, uscendo sconfitte dal campo. Catanzaro con il risultato di 0-5, Cittadella con tre gol in meno. Guardando la classifica le due formazioni si schierano rispettivamente al quarto e decimo posto in classifica separate da tre punti. (Marco Genduso)

Video/ Cittadella Como (0-3) gol e highlights: tutto facile per gli ospiti (24 settembre 2023)

DIRETTA TV CATANZARO CITTADELLA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Catanzaro Cittadella sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Catanzaro Cittadella in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

CATANZARO CITTADELLA: OPERAZIONE RISCATTO

La diretta Catanzaro Cittadella, in programma mercoledì 27 settembre alle ore 2o:30 allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro, sarà un match valido per la settima giornata del campionato di Serie B. Gara piena di contenuti in Calabria dove la formazione di Vivarini vuole tornare a vincere dopo la brutta sconfitta contro il Parma e il pareggio di Bari. I veneti, invece, arrivano alla partita con lo stop maturato contro il Como sulle spalle ma anche l’obiettivo di vincere per agganciare a quota 11 punti proprio i giallorossi calabresi.

DIRETTA/ Bari Catanzaro (risultato finale 2-2): un punto che non basta! (Serie B, 24 settembre 2023)

CATANZARO CITTADELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Catanzaro Cittadella, sfida in programma mercoledì 27 settembre ore 2o:30 allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro. Tra i padroni di casa ballottaggio tra Iemmello e Biasci per condividere il reparto offensivo con Donnarumma. Fuori causa lo squalificato Miranda mentre Brignola potrebbe prendere il posto di Sounas. In casa veneta solito 4-3-1-2 per mister Gorini con uno tra Tessiore e Cassano alle spalle della coppia formata da Pandolfi e Pittarello.

CATANZARO CITTADELLA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Catanzaro Cittadella danno per favorita la squadra di mister Vivarini con il segno 1 proposto a 2.20. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei veneti è dato a 3.40 mentre il pareggio si gioca a 3.15.

© RIPRODUZIONE RISERVATA