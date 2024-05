DIRETTA CATANZARO CREMONESE/ Video streaming tv: tanti pareggi nei precedenti (Serie B, 21 maggio 2024)

DIRETTA CATANZARO CREMONESE: I TESTA A TESTA

C’è una discreta tradizione che ci accompagna verso la diretta di Catanzaro Cremonese, curiosamente spesso nel segno del pareggio, dal momento che sui 19 precedenti incontri ben dieci sono terminati con il segno X, che di conseguenza ha la maggioranza assoluta, per così dire. Seguono le vittorie della Cremonese che sono sei, esattamente il doppio degli appena tre successi per il Catanzaro. Partita insomma davvero ostica per i calabresi, anche perché negli ultimi dieci incontri il Catanzaro non ha mai vinto: ci sono sei pareggi e per il resto quattro successi della Cremonese.

Qui però andrebbe aggiunto che il più recente risale a domenica 4 settembre 2005. In seguito, ci sono stati tre pareggi: 1-1 nella partita di ritorno di quello stesso campionato di Serie B 2005-2006, poi le due formazioni non si erano più affrontate per circa 17 anni, cioè fino a questa stagione, nella quale curiosamente entrambe le partite della stagione regolare sono terminate con pareggi per 0-0. Stasera finalmente arriverà qualche gol dalla diretta di Catanzaro Cremonese? Ce lo dirà naturalmente il campo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CATANZARO CREMONESE STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Le semifinali d’andata dei playoff di Serie B e la diretta Catanzaro Cremonese saranno trasmesse sui canali di Dazn e Sky e in streaming con i servizi di NOW TV e Sky GO. L’alternativa che vi proponiamo è quella di seguire la nostra diretta testuale del match con aggiornamenti costanti del risultato e il racconto delle azioni salienti della partita.

CATANZARO CREMONESE: RISULTATO IN EQUILIBRIO!

Scendono in campo per la semifinale di andata dei playoff di Serie B i calciatori protagonisti della diretta Catanzaro Cremonese. Dalle 20.30 di martedì 21 maggio 2024 si accenderà il Nicola Ceravolo di Catanzaro per una partita che potrebbe valere una stagione intera. I padroni di casa arrivano dalla straordinaria rimonta in casa contro il Brescia nel primo turno di questi playoff e vorranno continuare su questa scia per sperare nella Serie A.

Entra in questo turno, invece, la Cremonese di Stroppa che ha avuto la fortuna di osservare il primo turno da casa forte della quarta posizione ottenuta in campionato. L’ultima giornata ha visto i grigiorossi convincere ancora contro il Cittadella ma i playoff sono altra cosa e richiedono grande concentrazione.

CATANZARO CREMONESE: LE PROBABILI FORMAZIONI

In partite delicate come un playoff per accedere alla Serie A saranno fondamentali le scelte dei due allenatori, perciò, andiamo a vedere insieme le probabili formazioni della diretta Catanzaro Cremonese. L’undici di Vivarini sarà una riconferma di quello visto contro il Brescia con Fulignati protetto da una difesa formata da Antonini e Brighenti come coppia centrale e Scognamillo Veroli sui terzini. Sounas e Vandeputte saranno i due esterni con al centro Pontisso e Petriccione a sostegno di Biasci e Iemmello in attacco.

Difesa a tre confermata per Giovanni Stroppa che è pronto a porre davanti a Saro un trio formato da Antov, Bianchetti e Marrone con Lochoshvili che li insidia per una maglia da titolare. Sugli esterni saranno confermati Ghiglione e Quagliata con Majer e Pickel a centrocampo. Johnsen e Vazquez sono pronti a prendersi la trequarti per sostenere Tsadjout.

CATANZARO CREMONESE, LE QUOTE

Passiamo ad approfondire anche le quote della diretta Catanzaro Cremonese utilizzando le proposte di Sisal per questa partita. Nonostante il fattore campo, l’1 in favore dei calabresi è quotato a 3,10 contro il 2 per i lombardi fissato a 2,35. Alta anche la quota del pareggio X che arriva fino a 3,25.

