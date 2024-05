DIRETTA CREMONESE VENEZIA/ Video streaming tv: una vittoria per parte (playoff Serie B, 30 maggio 2024)

DIRETTA CREMONESE VENEZIA: I TESTA A TESTA

Anticipando la diretta di Cremonese Venezia possiamo gettare un rapido sguardo ai precedenti tra queste due squadre. Innanzitutto quelli stagionali, che possono essere parecchio indicativi: nel corso del campionato di Serie B abbiamo avuto una vittoria per parte. Allo Zini, all’inizio di dicembre, la Cremonese si era imposta per 1-0 grazie al gol di Luca Ravanelli; al Penzo invece successo per 2-1 del Venezia, alla fine di aprile, in rimonta con Christian Gytkjaer e Bjarki Bjarkason che avevano ribaltato il vantaggio grigiorosso di Franco Vazquez. Recentemente Cremonese e Venezia si sono affrontate parecchio in Serie B: nelle ultime dieci abbiamo tre vittorie a testa e quattro pareggi, dunque dato in equilibrio.

Possiamo anche ricordare che i lagunari non espugnano il Giovanni Zini dal 30 ottobre 2018, decima giornata del campionato cadetto: il loro allenatore era Walter Zenga mentre sulla panchina della Cremonese sedeva Andrea Mandorlini, a risolvere era stato un gol che Francesco Di Mariano aveva realizzato quando mancavano 12 minuti al termine. Inoltre, va ricordato che tecnicamente esistono due incroci in Serie A, con una vittoria della Cremonese e un pareggio, ma stiamo parlando del 1928-1929 e della Divisione Nazionale, dunque un anno prima della creazione della Serie A a girone unico. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CREMONESE VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà ancora la televisione satellitare a occuparsi della diretta tv di Cremonese Venezia: l’andata della finale playoff di Serie B sarà infatti trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, canali ai numeri 201 e 202 del vostro decoder, affiancati in questo caso da Sky Sport 4K e Sky Sport 251, ad ogni modo avrete bisogno di un abbonamento all’emittente per seguire la partita dello Zini, a meno che siate invece clienti della piattaforma DAZN che, come sempre per tutta la stagione del campionato cadetto, manderà in onda questo match in diretta streaming video.

IL PRIMO ATTO DELLA FINALE!

Finalmente è arrivato il momento della finale playoff di Serie B 2023-2024: alle ore 20:30 di giovedì 30 maggio 2024 ci farà compagnia la diretta di Cremonese Venezia, primo atto di una doppia sfida che decreterà la terza squadra promossa in Serie A dopo Parma e Como, che hanno ottenuto il pass attraverso la stagione regolare. Alla finale arrivano terza e quarta della classifica, dunque le squadre attese: la Cremonese si è ritrovata dopo una fase calante costata la promozione diretta e ha demolito il Catanzaro qui allo Zini nella semifinale di ritorno, ma non avrà il vantaggio del campo avendo fatto 3 punti in meno del Venezia.

I lagunari, che hanno eliminato il Palermo, possono andare in Serie A anche con due pareggi: in caso di differenza reti uguale non ci saranno tempi supplementari o calci di rigore (previsti solo con classifica identica dopo la regular season), dunque un bel vantaggio che però la squadra di Paolo Vanoli dovrà essere brava a confermare a partire da stasera. Aspettiamo allora che la diretta di Cremonese Venezia prenda il via, intanto possiamo fare qualche valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni dell’andata della finale playoff.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE E VENEZIA

La diretta di Cremonese Venezia potrebbe anche essere una partita a scacchi tra andata e ritorno: Giovanni Stroppa vuole sfruttare il fattore campo stasera e dunque potrebbe confermare Massimo Coda, magari affiancandolo a Tsadjout o Daniel Ciofani e rimandando in panchina Buonaiuto. A centrocampo invece Franco Vazquez e Castagnetti dovrebbero essere confermati come mezzali, tuttavia occhio a Majer; Pickel sarà il riferimento davanti alla difesa, Zanimacchia, Sernicola e Ghiglione si giocano le maglie sulle fasce mentre in difesa dovrebbe essere tutto confermato, dunque con Ravanelli, Bianchetti e Antov a protezione di Saro.

Vanoli deve sciogliere il dubbio Perini-Gytkjaer per la trasferta dello Zini, vale a dire scegliere il partner di Pohjanpalo; favorito sempre il primo, alle spalle di questo tandem possono tornare utili Jajalo, in regia, e Ellertsson prendendo il posto di Lella e Tessmann con la conferma di Busio, da valutare anche qui perché comunque il Venezia ha una rosa ampia dalla quale pescare, come esterno tattico a sinistra può giocare Cheryshev che è in ballottaggio con Zampano, che può spostarsi a destra per Candela. Difesa con Sverko, Altare e Svoboda e Idzes prima alternativa, in porta il finlandese Joronen.

QUOTE E PRONOSTICO CREMONESE VENEZIA

Aspettando la diretta di Cremonese Venezia possiamo anche parlare delle quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico sull’andata della finale playoff di Serie B. Secondo questo bookmaker la squadra favorita è quella di casa: il segno 1 per la vittoria della Cremonese porta in dote un guadagno che corrisponde a 2,10 volte la somma investita, mentre il segno 2 per il successo del Venezia vi farebbe intascare una cifra equivalente a 3,55 volte la vostra giocata. Abbiamo infine l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con un valore pari a 3,45 quello che avrete messo sul piatto.











