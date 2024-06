DIRETTA VENEZIA CREMONESE/ Video streaming tv: perfetto equilibrio in stagione (Serie B, 2 giugno 2024)

DIRETTA VENEZIA CREMONESE: I TESTA A TESTA

Finora c’è perfetto equilibrio nella storia stagionale della diretta di Venezia Cremonese, perché nel corso del campionato di Serie B avevamo avuto una vittoria per parte, alle quali si aggiunge il pareggio nel match d’andata di questa finale dei playoff, quindi abbiamo completato l’1–X-2 e adesso in qualche modo si dovrà sbloccare questa parità, fosse anche con un altro pareggio che (come abbiamo visto), farebbe la felicità del Venezia. I lagunari per il momento hanno avuto il merito di fare meglio rispetto al match di campionato allo Zini, dove la Cremonese si era imposta per 1-0 grazie al gol di Luca Ravanelli.

Ricordo di poco più di un mese fa è invece quello del match di ritorno al Penzo con successo per 2-1 del Venezia, in rimonta con i gol di Christian Gytkjaer e Bjarki Bjarkason dopo il vantaggio grigiorosso con la rete di Franco Vazquez. Più in generale, nelle ultime undici sfide abbiamo tre vittorie a testa e ben cinque pareggi, come ulteriore conferma del grande equilibrio esistente fra queste due squadre che certamente meritano di avere raggiunto la finale playoff di Serie B. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VENEZIA CREMONESE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: ECCO COME SEGUIRE LA FINALE

Partite come queste è sempre meglio seguirle allo stadio, ma per tutti coloro che non ci riusciranno ricordiamo che la diretta tv di Venezia Cremonese sarà proposta agli abbonati sui canali di Sky Sport. Ancora più ampia sarà invece l’offerta per seguire in diretta streaming video Venezia Cremonese, perché questa possibilità sarà offerta tramite Sky Go, Now TV e anche DAZN, sebbene in tutti i casi sarà necessario avere un abbonamento.

VENEZIA CREMONESE: CHI SARÀ PROMOSSO IN SERIE A?

Si decide la terza e ultima promozione in Serie A stasera con la diretta di Venezia Cremonese: l’appuntamento è fissato infatti alle ore 20.30 di domenica 2 giugno 2024 per la finale di ritorno dei playoff di Serie B allo Stadio Pier Luigi Penzo del capoluogo veneto. Si riparte naturalmente dal pareggio per 0-0 nella partita d’andata di giovedì sera a Cremona, un risultato che lascia tutto in equilibrio ma che adesso fornisce un vantaggio non indifferente ai lagunari in vista della diretta di Venezia Cremonese, dal momento che gli uomini di Paolo Vanoli avranno a disposizione due risultati su tre per festeggiare davanti al pubblico amico la promozione in Serie A.

Infatti in questa finale, la migliore possibile dal momento che si affrontano la terza e la quarta della stagione regolare, il Venezia potrà anche permettersi di pareggiare, dal momento che in caso di parità sulla doppia sfida avrà la meglio la squadra meglio classificata in stagione regolare, che fu appunto quella lagunare. La Cremonese quindi è obbligata a vincere, anche se non è detto che siano svantaggio: i grigiorossi non faranno calcoli a caccia della vittoria che sancirebbe il ribaltone, mentre il Venezia potrebbe anche gestire la situazione, ma con i rischi del caso. La posta in palio sarà altissima, che cosa ci dirà quindi la diretta di Venezia Cremonese?

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA CREMONESE

Non possiamo fare a meno adesso di dare uno sguardo anche alle probabili formazioni per la diretta di Venezia Cremonese. I due moduli dovrebbero essere speculari, cioè il 3-5-2 per entrambe: per quanto riguarda il Venezia, mister Paolo Vanoli dovrebbe scegliere il portiere Joronen e davanti a lui la difesa a tre formata da Sverko, Idzes e Svoboda; folta linea a cinque a centrocampo, nella quale collochiamo da destra a sinistra Candela, Tessmann, Lella, Busio e Zampano; infine, il tandem d’attacco titolare del Venezia potrebbe essere composto da Pierini e Pohjanpalo.

La risposta della Cremonese e del suo allenatore Giovanni Stroppa potrebbe invece prevedere come difensori titolari Antov, Ravanelli e Bianchetti nella medesima linea a tre davanti al portiere Saro; ecco poi Zanimacchia come esterno destro, ad aprire il centrocampo grigiorosso con Collocolo, Castagnetti e Pickel nel cuore della mediana della Cremonese e Sernicola sulla corsia mancina; infine, in attacco spazio a Vazquez e Coda, che avranno l’obbligo di segnare per sperare ancora.

COSA CI DICONO LE QUOTE PER IL PRONOSTICO?

Infine è giusto dare uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Venezia Cremonese e per farlo ci affidiamo alle quote dell’agenzia Snai. Partono favoriti i padroni di casa veneti, ma in un contesto abbastanza equilibrato, infatti il segno 1 è proposto a quota 2,30, mentre poi si sale a 3,10 in caso di segno 2 per il colpaccio della Cremonese e fino a 3,30 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio, che è quindi l’ipotesi leggermente meno probabile stasera.











