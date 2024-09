DIRETTA CATANZARO CREMONESE: REGNA L’EQUILIBRIO!

Torna in campo la Serie B e lo fa per la sesta giornata che si aprirà allo Stadio Nicola Ceravolo con la diretta Catanzaro Cremonese. L’appuntamento è per venerdì 20 settembre 2024 con il calcio d’inizio fissato alle 20,30 che darà il via ad un match, sulla carta, equilibrato.

I padroni di casa arrivano da uno 0 a 0 in casa del Cittadella e da una vittoria in casa contro la Carrarese ma si vedono ancora fermi a sei punti in classifica al 13esimo posto. Leggermente meglio la Cremonese che è a quota sette punti all’ottavo posto e arriva dall’1 a 1 in casa contro lo Spezia arrivato dopo un largo 1 a 4 in casa del Sassuolo.

DIRETTA CATANZARO CREMONESE STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Catanzaro Cremonese sarà necessario abbonarsi a DAZN che trasmetterà il match in esclusiva tutti i match della Serie B. Quello che vi proponiamo è una diretta testuale che andrà a raccontarvi le azioni salienti e gli eventuali gol della partita.

CATANZARO CREMONESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni con le scelte dei due allenatori che potrebbe rivelarsi fondamentali per lo svolgimento del match. I padroni di casa si schierano con il 4-4-2 di mister Caserta che punterà tutto su Pietro Iemmello affiancato da uno tra Biasci e Pittarello. Petriccione e Pompetti formeranno il centrocampo con Brighenti e Antonini a difesa della porta di Pigliacelli.

Sarà 3-5-2 per Giovanni Stroppa che dovrà risolvere diversi ballottaggi per schierare in campo l’undici titolare. Collocolo ha segnato contro lo Spezia e dovrebbe essere la certezza di un centrocampo dove Pickel e Johnsen cercano spazio contro i favoriti Majer e Vazquez pronti a prendersi la titolarità. In avanti la certezza è Bonazzoli ma ad affiancarlo c’è un ballottaggio tra De Luca e Nasti.

CATANZARO CREMONESE, LE QUOTE

Partita che sembra equilibrata anche dalle quote della diretta Catanzaro Cremonese. I padroni di casa partono leggermente sfavoriti e vedono una loro vittoria a 3,00 contro un 2,20 in caso di successo degli ospiti. Il pareggio X è la quota più alta e arriva fino a 3,25.