DIRETTA CITTADELLA CATANZARO, MATCH INTERESSANTE

Due squadre in ripresa alla ricerca di punti da mettere in cascina. La diretta Cittadella Catanzaro può essere l’ennesima dimostrazione di come queste due formazioni con la gara che verrà disputata sabato 14 settembre 2024 alle ore 15:00.

Il Citta aveva iniziato col piede sbagliato questa stagione a causa dell’eliminazione in Coppa Italia col Sassuolo e dal ko all’esordio con la Salernitana, ma col passare del tempo la situazione è nettamente migliorata con due vittorie contro Brescia e Modena più il pareggio col Pisa.

Diretta/ Catanzaro Carrarese (risultato finale 3-1): Pontisso chiude i giochi (Serie B, 1 settembre 2024)

Anche il Catanzaro è riuscito a migliorare nettamente la propria situazione. Dopo il ko con l’Empoli in Coppa Italia e i soli due punti nelle prime tre complici i pareggi con Sassuolo e Juve Stabia più la sconfitta col Cesena, i giallorossi sono riusciti a vincere la prima gara stagione contro la Carrarese in casa.

DIRETTA/ Modena Cittadella (risultato finale 0-1): match chiuso dopo pochi minuti! (Serie B, 31 agosto 2024)

DOVE VEDERE DIRETTA CITTADELLA CATANZARO, STREAMING VIDEO TV

Adesso è il momento di capire dove vedere diretta Cittadella Catanzaro. Come per le altre gare di Serie B, c’è DAZN a fare da punto di riferimento.

La diretta streaming verrà dunque trasmessa di conseguenza solo sulle applicazioni di DAZN, scaricabile su smartphone, tablet e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA CATANZARO

Ora è il turno delle probabili formazioni Cittadella Catanzaro. I padroni di casa scenderanno in campo col 3-5-2. Tra i pali Pigliacelli, difeso da Brighenti, Antonini e Bonini. Agiranno da esterni Cassandro e Situm con Coulibaly, Petriccione e Pagano a centrocampo. Davanti Iemmello e Biasci.

DIRETTA/ Cittadella Pisa (risultato finale 1-1): palo di Moreo, pareggio! (Serie B, 27 agosto 2024)

Il Cittadella invece replicherà col 4-3-1-2. In porta Maniero, protetto dal quartetto Salvi, Pavan, Angeli e Carissoni. Nella zone nevralgica del campo Amatucci, Branca e Tessiore con Vita alle spalle di Ravasio e Pandolfi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CITTADELLA CATANZARO

Infine diamo uno sguardo alle quote per le scommesse sulla diretta Cittadella Catanzaro in modo da capire meglio cosa ne pensano i bookamers. I favoriti sono i padroni di casa a 2.15 contro i 3.50 del segno X del pareggio e il 2 fisso a 3.20.

Capitolo reti segnate: l’Over 2.5 viene dato a 2.10 contro l’1.70 dell’Under. Per concludere Gol e No Gol sono entrambe a 1.91