DIRETTA CATANZARO FERALPISALÒ/ Video streaming tv: precedenti “anomali” (Serie B, 21 ottobre 2023)

DIRETTA CATANZARO FERALPISALÒ: I TESTA A TESTA

Non manca ormai molto alla diretta di Catanzaro Feralpisalò: si tratta di una partita che ha soltanto tre precedenti, e nessuno di questi nel corso di un campionato “tradizionale”. Infatti, nel 2019 le due squadre si erano affrontate nel terzo turno dei playoff di Serie C: eravamo chiaramente nella fase nazionale, il turno lo aveva superato la Feralpisalò che dopo aver vinto 1-0 al Turina aveva tenuto il 2-2 al Ceravolo, trovando i gol di Simone Pesce ed Elia Legati, quest’ultimo a un minuto dal 90’ per cancellare la rimonta del Catanzaro che era stata firmata da Carlo De Risio e Manuel Fischnaller, e che avrebbe portato i calabresi a passare il turno.

L’altra sfida è recente, perché parliamo di sei mesi fa: era la Supercoppa Serie C, qui al Ceravolo il Catanzaro, dominante in una stagione conclusa con la bellezza di 96 punti e 102 gol segnati, aveva vinto in rimonta. Karlo Butic aveva portato in vantaggio la Feralpisalò ma due minuti più tardi Mattia Tonetto aveva segnato nella porta sbagliata, altri nove giri di lancette e Pietro Iemmello aveva capitalizzato un contropiede lanciato da Dimitrios Sounas, per il successo della squadra giallorossa. Dunque, il bilancio in queste tre sfide è di totale parità. (agg. di Claudio Franceschini)

CATANZARO FERALPISALÒ STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Catanzaro FeralpiSalò sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Catanzaro FeralpiSalò in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

GARDESANI PEGGIORE DIFESA DEL TORNEO

La diretta Catanzaro FeralpiSalò, in programma sabato 21 ottobre alle ore 16:15 allo stadio “Nicola Ceravolo” di Catanzaro, sarà un match valido per la decima giornata del campionato italiano di Serie B. Di fronte due neo-promosse che hanno iniziato la stagione in maniera diversa: i calabresi, infatti, stanno volando nelle zone alte della graduatoria con diciotto punti in nove gare. I Leoni del Garda, invece, stazionano al terzultimo posto nonostante il buon pareggio ottenuto a Brescia due settimane fa. A preoccupare al momento è la peggiore difesa del torneo, necessario invertire questo trend per risalire la china al più presto.

CATANZARO FERALPISALÒ, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Catanzaro FeralpiSalò, sfida in programma sabato 21 ottobre alle ore 16:15 allo stadio “Nicola Ceravolo” di Catanzaro. Tra i padroni di casa mister Vincenzo Vivarini potrebbe optare per la coppia formata da Iemmello e Stoppa in avanti. In casa FeralpiSalò, invece, Stefano Vecchi dovrà rinunciare all’infortunato Fiordilino, al suo posto è pronto Hergheligiu.

CATANZARO FERALPISALÒ, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Catanzaro FeralpiSalò danno per favorita la squadra di mister Vincenzo Vivarini con il segno 1 proposto a 1.65. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei gardesani è dato a 4.90 mentre il pareggio si gioca a 3.85.

