Video/ Brescia Feralpisalò (1-1) gol e highlights: Moncini risponde a La Mantia! (Serie B, 6 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BRESCIA FERALPISALO’: LA SINTESI

Allo Stadio Mario Rigamonti le squadre di Brescia e Feralpisalò si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Vecchi partono fortissimo affacciandosi pericolosamente in avanti subito al 9′ con un’occasione clamorosa fallita da Butic e riuscendo a passare in vantaggio già al 13′ grazie alla rete messa a segno da La Mantia, autore di un colpo di testa vincente sul cross dalla sinistra di Martella. Lo stesso La Mantia spara largo di pochissimo poi al 15′.

I minuti scorrono sul cronometro ed i Leoni del Garda insistono con il solito La Mantia che manca il bis pure al 21′. I padroni di casa allenati da mister Gastaldello tentano di reagire con una conclusione altissima di Bisoli al 37′. Nel secondo tempo la Leonessa va a caccia dell’eventuale pareggio con un colpo di testa di Bisoli su cross di Mangraviti finito oltre la linea di fondo campo verso il 50′. Nell’ultima parte dell’incontro i verdazzurri perdono prematuramente per infortunio Fiordilino, rimpiazzato da Hergheligiu già al 66′, ed i biancazzurri trovano il gol del pari definitivo al 90’+1′ per merito di Moncini, raccogliendo l’assist di Borrelli.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Davide Di Marco, proveniente dalla sezione di Ciampino, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Cistana, Paghera e La Mantia da un lato, Pilati, Martella e Moncini dall’altro. Il punto conquistato in questo nono turno del campionato cadetto permette al Brescia di salire a quota 10 ed alla Feralpisalò di portarsi a 5 punti nella classifica della Serie B.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BRESCIA FERALPISALO’: IL TABELLINO

Brescia-Feralpisalò 1 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 13′ La Mantia(F); 90’+1′ Moncini(B).

Assist: 13′ Martella(F); 90’+1′ Borrelli(B).

BRESCIA (3-5-2) – Lezzerini; Papetti, Mangraviti, Cistana; Dickmann, Bisoli, Paghera, Ndoj, Fares; Bianchi, Moncini. Allenatore: Gastaldello.

FERALPISALO’ (3-5-2) – Pizzignacco; Letizia, Bacchetti, Pilati; Felici, Kourfalidis, Fiordilino, Balestrero, Martella; Butic, La Mantia. Allenatore: Vecchi.

Arbitro: Davide Di Marco (sezione di Ciampino)

Ammoniti: 18′ Cistana(B); 36′ Pilati(F); 43′ Martella(F); 45′ Paghera(B); 52′ La Mantia(F); 90’+7′ Moncini(B).

