DIRETTA/ Catanzaro Gelbison video streaming tv: è un primo incrocio assoluto

DIRETTA CATANZARO GELBISON: I TESTA A TESTA

Eccoci vicini alla diretta di Catanzaro Gelbison. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a una prima assoluta in campionato, mai i cilentani infatti si erano spinti tra i professionisti prima di questa stagione. Partenza magica in campionato per il Catanzaro che ha preso la testa della classifica e l’ha consolidata dopo le ultime 2 vittorie contro il Crotone nello scontro diretto al vertice e poi nell’ultimo turno di campionato disputato sul campo del Monterosi Tuscia.

Eccellente anche la partenza della Gelbison che da matricola si è immediatamente insediata in zona play off, prendendosi il sesto posto in classifica grazie al ritorno alla vittoria nell’ultimo turno grazie alla vittoria di misura sulla Turris. (agg. di Fabio Belli)

CATANZARO GELBISON STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Gelbison non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

CATANZARO GELBISON: PADRONI DI CASA SUPER FAVORITI!

Catanzaro Gelbison, in diretta domenica 20 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, sarà una sfida valida per la 14^ giornata del campionato di Serie C. Una gara importante per entrambe le squadre, a caccia di obiettivi diversi: i gialloblu la vetta, i rossoblu la zona playoff.

Il Catanzaro è in vetta alla classifica con 35 punti in tredici gare, frutto di undici vittorie e due pareggi. I calabresi sono reduci dalla vittoria esterna per 0-1 contro il Monterosi Tuscia, timbro decisivo di Fazio. La Gelbison, invece, è sesta a quota 19 punti, raccolti grazie a cinque vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. I rossoblu sono reduci dalla vittoria per 1-0 contro la Turris.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO GELBISON

Qualche dubbio da sciogliere per i due allenatori, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Catanzaro Gelbison. Partiamo dalle Aquile rosse, schierate con il 3-5-2: Fulignati, Martinelli, Fazio, Scognamillo, Situm, Verna, Ghion, Sounas, Tentardini, Curcio, Cianci. Passiamo adesso ai rossoblu, in campo con lo stesso modulo: D’Agostino, Gilli, Cargnelutti, Loreto, Nunziante, Citarella, Uliano, Fornito, Graziani, Kyeremateng, De Sena.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Catanzaro nettamente favorito sulla Gelbison secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse di Goldbet: la vittoria del Catanzaro è a 1,36, il pareggio è a 4,30, mentre il successo della Gelbison è a 8,05. Passiamo adesso ai numeri di Under 2,5 e Over 2,5, rispettivamente 1,87 e 1,82. Più distanza invece tra Gol e No Gol, rispettivamente a 2,10 e 1,64.

