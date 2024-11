VIDEO MANTOVA CREMONESE, LA SINETSI DELLA PARTITA

Soffre ma vince il Mantova in casa fermando la Cremonese a quota 18 punti. Seconda sconfitta consecutiva per la formazione guidata da Corini che ora deve correre ai ripari. Si ferma per il Mantova un digiuno di vittorie che durava da ormai sei partite. In un match equilibrato e spettacolare la decide il gol di Burrai all’inizio della ripresa.

Inizia subito forte la Cremonese alla ricerca del vantaggio grazie alle sortite di Bonazzoli e Vedeputte. Ma il Mantova non si lascia spaventare e risponde a tono, e la grande occasione del primo tempo è proprio a favore del Mantova, quando all’ottavo minuto Trimboli scheggia la traversa. Il più pericoloso lato violini è senza dubbio il belga ex Catanzaro, che sfiora la rete in più occasioni ma è costretto a rientrare negli spogliatoi a bocca asciutta.

Dopo un primo tempo vivace ed equilibrato la seconda frazione prosegue sulla stessa lunghezza d’onda, fin quando al 59′ arriva finalmente il gol che apre il match. Burrai piazza il pallone all’angolino e porta il Mantova in vantaggio. Da lì in poi è un assedio della Cremonese che però non porta a casa i frutti sperati. I grigiorossi provano a pareggiare i conti con Vazquez e Zanimacchia, fin quando l’espulsione per doppia ammonizione del difensore Lochoshvili mette definitivamente un punto al match.

