DIRETTA/ Catanzaro Modena video streaming tv: alla caccia di un pareggio? (Serie B, 4 novembre 2023)

DIRETTA CATANZARO MODENA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Catanzaro Modena vede due formazioni affrontarsi per la quinta volta all’interno della propria storia calcistica. Seguendo lo storico tra queste due squadre, si notano due vittorie per il Catanzaro e ben tre per il Modena; nessun pareggio tra queste due formazioni, chissà che quella di oggi non possa portare il primo risultato di parità. La prima volta che queste due squadre si sono affrontate è stato nel 2004 con il successo del Catanzaro con il risultato di 2-1.

Gara di ritorno con vittoria Modena mantenendo la porta inviolata ed effettuando due gol. La stagione successiva ancora un successo del Modena questa volta con il risultato di 1-0; gara di ritorno che sorride ai calabresi che si imposero con lo stesso risultato. L’ultima volta che le due formazioni si sono affrontate è stato il 31 luglio del 2022 con il successo del Modena con il risultato di 3-1. Ad andare in rete Silvestri, Magnino e Diaw. Per il Catanzaro gol della bandiera firmato da Tentardini. (Marco Genduso)

CATANZARO MODENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Catanzaro Modena sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Catanzaro Modena in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

GIALLOBLÙ PER IL SORPASSO

Catanzaro Modena sarà in diretta dallo stadio “Nicola Ceravolo” di Catanzaro, alle ore 14:00 di sabato 4 novembre 2023: si gioca per la dodicesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Si prospetta un vero e proprio big match visto che le due compagini sono divise da appena due lunghezze in classifica: i calabresi, nonostante la sconfitta subita a Como, occupano la seconda posizione a quota ventuno punti. I gialloblù, invece, dopo due vittorie consecutive contro Brescia e Ternana si sono portati al quinto posto.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA CATANZARO MODENA

Qualche dubbio nelle probabili formazioni di Catanzaro Modena. Tra i padroni di casa, infatti, mister Vincenzo Vivarini dovrà scegliere su chi puntare nel reparto offensivo tra Donnarumma, Iemmello, Biasci e Stoppa. In casa gialloblù, invece, il tecnico Paolo Bianco potrebbe concedere una opportunità dall’inizio a Falcinelli.

CATANZARO MODENA: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Catanzaro Modena possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.15 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3.40 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 3.45 volte l’importo investito con questo bookmaker.

