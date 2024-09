DIRETTA SALERNITANA CATANZARO, TUTTI ALL’ARECHI

Due formazioni che hanno assolutamente bisogno di rialzare la china. La diretta Salernitana Catanzaro vede squadre alla ricerca di punti per rimettersi in carreggiata dopo un inizio a rilento. Il match si giocherà domenica 29 settembre 2024 alle ore 15:00.

I campani non sono riusciti a trovare riscatto in Coppa Italia, perdendo 3-1 contro l’Udinese. In campionato le uniche vittorie sono arrivate nelle prime due giornate con Cittadella e Sampdoria, collezionando però in generale tre sconfitte.

Il Catanzaro invece conta solo un successo vale a dire quello alla quarta giornata contro la Carrarese per 3-1. Per il resto, ben tre i pareggi con Sassuolo, Juve Stabia e Cittadella che vanno a sommarsi ai due ko contro Cesena e Cremonese.

SALERNITANA CATANZARO, DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE LA PARTITA?

Dove si potrà vedere la diretta Salernitana Catanzaro? Come per tutte le altre partite della Serie B, DAZN resterà la casa della cadetteria.

Questo significa che la sfida tra Salernitana Catanzaro si potrà assistere a Salernitana Catanzaro anche in diretta streaming su smartphone, tablet e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA CATANZARO

Adesso vedremo le probabili formazioni della diretta Salernitana Catanzaro. I padroni di casa si disporranno secondo il 4-3-3. Tra i pali Sepe, protetto da Stojanovic, Bronn, Ferrari e, Njoh. A centrocampo ci saranno Maggiore, Amatucci e Reine-Adélaïde con Hrustic, Wlodarczyk e Braaf.

Il Catanzaro risponderà con il 4-2-3-1. In porta Pigliacelli, difeso da Bonini, Brighenti, Antonini e Situm. Nella zona nevralgica del campo vedremo Pompetti e Petriccione mentre la trequarti sarà presidiata da Compagnon, Iemmello e D’Alessandro. Davanti Biasci,

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SALERNITANA CATANZARO

Eccoci al consueto appuntamento per le quote per le scommesse della diretta Salernitana Catanzaro. I campani sono offerti a 2.14 con il segno X del pareggio a 3.28. Secondo i bookmakers, il 2 è offerto ad una quota introno ai 3.23.

L’Over 2.5, vale a dire un minimo di tre gol nell’incontro, è offerto a 1.95 con l’Under a 1.85. Infine, Gol e No Gol rispettivamente a 1.75 e 2.00.