Diretta Catanzaro Picerno/ Streaming video tv: per i playoff (Serie C)

DIRETTA CATANZARO PICERNO: PADRONI DI CASA FAVORITI

Catanzaro Picerno, in diretta dallo stadio Nicola Ceravolo della città calabrese, avrà inizio alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, mercoledì 2 febbraio 2022, perché sarà una partita del recupero della ventunesima giornata nel girone C della Serie C. Dando uno sguardo alla classifica, potremmo definire la diretta di Catanzaro Picerno come una partita molto importante nella corsa a un posto nei playoff: il Catanzaro ha 36 punti e vuole consolidarsi in una posizione più che buona, il Picerno invece a quota 30 occupa l’ultimo posto utile, ma d’altronde per una matricola sarebbe un traguardo straordinario.

Domenica il Catanzaro ha sicuramente fatto un grande passo avanti andando a vincere per 1-2 sul campo del Catania in una sfida di cartello per la Serie C, mentre il Picerno ha ottenuto un buon pareggio per 1-1 a Messina, senza dubbio utile per navigare innanzitutto verso la salvezza che è il grande obiettivo stagionale, poi si vedrà se sarà possibile fare anche qualcosa in più. Di certo ci sono tutte le premesse per una partita molto interessante: che cosa potrà succedere in Catanzaro Picerno?

DIRETTA CATANZARO PICERNO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Picerno sarà garantita sul canale Sky Sport 251 della televisione satellitare, doppia possibilità quindi per seguire questa partita di Serie C, andando ad aggiungersi al punto di riferimento che sarà naturalmente la diretta streaming video che la piattaforma digitale Eleven Sports fornisce per tutti gli incontri di Serie C, su abbonamento oppure acquistando in pay-per-view il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO PICERNO

Adesso proviamo a scoprire insieme le probabili formazioni di Catanzaro Picerno. Per i padroni di casa allenati da Vivarini, il modulo dovrebbe essere il 3-5-2 con questi possibili titolari: Branduani in porta; difesa a tre formata da Fazio, Martinelli e Scognamillo; folta linea a cinque di centrocampo formata da Bayeye, Verna, Maldonado, Sounas e Vandeputte; infine Bisci e Vazquez che sono i favoriti come titolari in attacco.

La risposta del Picerno allenato da mister Colucci potrebbe invece offrirci un modulo 4-3-3 con questi possibili titolari: Viscovo in porta; i quattro difensori Vanacore, De Franco, Allegretto e Guerra davanti a lui; il terzetto di centrocampo formato da De Ciancio, D’Ettori e Pitarresi; infine nel tridente d’attacco diamo spazio a Reginaldo, Vivacqua ed Esposito.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Catanzaro Picerno in base alle quote offerte dall’agenzia Eurobet su questa partita. I padroni di casa partono favoriti senza ombra di dubbio e il segno 1 è quotato a 1,62, mentre poi si sale a quota 3,55 in caso di segno X per il pareggio e fino a 5,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo del Picerno.

