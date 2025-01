DIRETTA CATANZARO PISA, INZAGHI CERCA UN’ALTRA VITTORIA

Nella domenica della ventiduesima giornata di Serie B c’è spazio anche per la diretta Catanzaro Spezia con il calcio d’inizio fissato alle 15,00 di domenica 19 gennaio 2025. Questa sfida metterà di fronte due squadre che navigano nella zona playoff e cercano punti per sognare ancora la Serie A.

Video Sudtirol Catanzaro (1-1)/ Gol e highlights: Pyyhtia risponde a Bonini! (Serie B, 12 gennaio 2025)

I padroni di casa del Catanzaro sono al sesto posto in classifica e arrivano da tre risultati utili consecutivi tra cui l’ultimo 1 a 1 in casa del Sudtirol. Tre vittorie nelle ultime tre partite e soli tre punti dal primo posto, invece, per il Pisa di Inzaghi che vede da vicino la Serie A e sta provando in tutti i modi a superare anche il Sassuolo.

DIRETTA/ Sudtirol Catanzaro (risultato finale 1-1): D'Alessandro sfiora il gol! (Serie B, 12 gennaio 2025)

DIRETTA CATANZARO PISA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per non perdersi la diretta Catanzaro Pisa sarà necessario collegarsi con DAZN o utilizzando Amazon Prime Video che trasmetterà la partita. Sarà anche possibile seguire lo svolgimento del match attraverso la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le migliori azioni con aggiornamenti costanti.

CATANZARO PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di entrare nel vivo della diretta Catanzaro Pisa, andiamo a vedere anche quali sono le probabili formazioni in vista di questa interessante sfida. Il Catanzaro di Caserta scenderà in campo con un 3-5-2 con Pigliacelli tra i pali difeso da un trio formato da Scognamillo, Antonini e Bonini. Situm e Brignola agiranno sulle fasce con Iemmello e Pittarello come riferimenti offensivi.

DIRETTA/ Sampdoria Pisa (risultato finale 0-1): la decide Tramoni! (Serie B, 29 dicembre 2024)

Continua con le solite certezza, invece, il Pisa di Inzaghi che si affida a Calabresi, Caracciolo e Canestrelli davanti alla porta di Semper. Touré e Angori saranno i due esterni di centrocampo con Tramoni e Morfeo alle spalle di Lind.

CATANZARO PISA, LE QUOTE

Andiamo a vedere insieme anche quelle che sono le quote della diretta Catanzaro Pisa utilizzando le proposte di Bet365. I calabresi partono sfavoriti e il loro successo è dato a 3,30 contro il 2,45 in favore dei toscani e il pareggio X che si ferma a 2,88.