DIRETTA SUDTIROL CATANZARO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Partita che mette di fronte due quasi estremi opposti dell’Italia a livello geografico, la distanza pesa sulla diretta Sudtirol Catanzaro perché i precedenti sono solamente tre, sebbene tutti recenti perché fanno riferimento agli ultimi due campionati di Serie B. Per il Sudtirol è un incontro stregato fino a questo momento, con un solo pareggio e due sconfitte, mentre il Catanzaro è ancora imbattuto. L’unico precedente a Bolzano era stato favorevole ai calabresi, che infatti il 7 ottobre 2023 espugnarono lo stadio Druso con il risultato di 0-1, anche se poi al ritorno ci fu un pareggio per 2-2 il 17 febbraio 2024 a Catanzaro.

Decisamente più favorevole è stata la seconda partita allo stadio Nicola Ceravolo per il Catanzaro, che domenica 27 ottobre scorso fece fruttare al meglio il fattore campo con una vittoria per 3-0 nel match d’andata del campionato in corso: i gol della formazione calabrese portarono la firma di Simone Pontisso e Pietro Iemmello, autore di una doppietta per chiudere definitivamente i conti già nella prima frazione di gioco. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SUDTIROL CATANZARO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La piattaforma che detiene i diritti per la messa in onda in esclusiva della diretta Sudtirol Catanzaro è Dazn. Il servizio in streaming video garantisce dunque la proiezione dell’incontro su smart phone, pc e tablet.

SUDTIROL CATANZARO, PER COSA LOTTANO LE DUE COMPAGINI

Domenica 12 gennaio 2025 alle ore 15:00 sarà l’occasione per assistere alla diretta Sudtirol Catanzaro. Allo Stadio Marco Druso di Bolzano i biancorossi cercheranno di aggiudicarsi tre punti molto importanti per poter restare in questa categoria dato che al momento occupano la diciannovesima posizione con soli diciotto punti e posizionandosi dunque soltanto davanti al Cosenza. Il pareggio maturato nel turno a ridosso di Capodanno contro il Modena ha fornito nuovo morale alla squadra che è chiamata oggi ad affrontare un avversario ancor più distante in classifica.

Le Aquile sono appunto in piena lotta playoff piazzandosi al sesto posto in modo tale da guidare il terzetto formato pure da Bari e Carrarese condividendo ventisette punti ciascuna. Battuta un’altra squadra in difficoltà come la Salernitana ed avendo pareggiato in precedenza contro il Cosenza, adesso i giallorossi hanno l’opportunità di scavalcare la Juve Stabia ed agganciare, nel caso in cui non dovesse fare risultato, anche la Cremonese in quarta posizione.

SUDTIROL CATANZARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Sempre privi dell’infortunato Fabian Tait, i biancorossi di mister Castori dovrebbero andare in campo con il modulo 3-5-2 puntando su Poluzzi, Kofler, Pietrangeli, Giorgini, Molina, Martini, Praszelik, Casiraghi, Zedadka, Merkaj e Odogwu se vogliamo considerare le probabili formazioni della diretta Sudtirol Catanzaro. Possibile scelta di uno speculare 3-5-2 con Pigliacelli, Scognamillo, Antonini, Cassandro, Compagnon, Pontisso, Pompetti, Petriccione, Situm, Iemmello e Pittarello pure per i giallorossi del tecnico Caserta.

DIRETTA SUDTIROL CATANZARO, LE QUOTE

Gli scommettitori avranno il loro bel da fare nel selezionare un vincitore per la diretta Sudtirol Catanzaro se si guardano le quote delle varie agenzie. Se teniamo presente quelle offerte per esempio da Snai, il match si profila molto equilibrato con i padroni di casa leggermente in vantaggio nell’aggiudicarsi i tre punti visto l’1 fissato a 2.50. Il pareggio ed il successo degli ospiti giallorossi hanno però le stesse chances di avverarsi con l’x ed il 2 quotati appunto entrambi a 2.95.