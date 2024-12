DIRETTA CATANZARO SPEZIA, I TESTA A TESTA

Cosa ci dicono i precedenti della diretta di Catanzaro Spezia? Cerchiamo di capire chi tra queste due compagini avrà la meglio nei prossimi novanta minuti con la nostra rubrica sui testa a testa storici, analizzando ovviamente le gare avvenute prima di questa che andremo a commentare. In totale però abbiamo solo due precedenti, questo perché fino a due anni fa le squadre militavano in due campionati diversi.

Di queste due partite abbiamo una vittoria per il Catanzaro con un sonoro 3-0 proprio in questo stadio con le reti di Pompetti e Biasci, più l’autogol. Poi un pareggio a reti inviolate al Picco. Il che ci porta però a dirvi di prendere con le pinze questi dati, visto che il campione utilizzato non è cosi grande come sembra. Adesso però non perdiamo altro tempo e spostiamoci sul prossimo aggiornamento della diretta di Catanzaro Spezia, le statistiche non vedono l’ora di essere lette. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CATANZARO SPEZIA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per non perdersi neanche un minuto della diretta Catanzaro Spezia sarà possibile seguire il match sia su DAZN che su Amazon Prime Video. Potrete anche seguire la nostra diretta testuale oppure la diretta streaming video.

SFIDA CHE SA DI PLAYOFF AL CERAVOLO

Il sabato prima di Natale si gioca al Ceravolo la diretta Catanzaro Spezia alle 17,15 di oggi 21 dicembre 2024. L’incrocio tra queste due squadre potrebbe creare una partita molto divertente vista la classifica di entrambe le formazioni. Il Catanzaro di Caserta è imbattuto da fine settembre e si trova all’ottavo posto in classifica dopo le ultime due vittorie di fila. Molto bene anche lo Spezia di D’Angelo che si trova in quarta posizione dopo aver pareggiato nel derby per 0 a 0 in casa della Sampdoria.

CATANZARO SPEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Catanzaro di Caserta andrà in campo con una difesa a tre con Cassandro, Scognamillo e Bonini a difendere la porta di Pigliacelli. Compagnon e Antonini saranno i due esterni di centrocampo con Petriccione in mediana sostenuto da Pompetti e Pontisso. I riferimenti offensivi saranno, infine, Biasci e il capitano Iemmello a secco da due partite.

Difesa a tre anche per lo Spezia di D’Angelo che si affiderà a Wisniewski, Hristov e Mateju per difendere la porta di Gori. Elia e Reca saranno i due esterni mentre Esposito agirà in mediana. Ai suoi lati agiranno Nagy e Bandinelli a sostegno delle due punte che saranno ancora Di Serio e Francesco Pio Esposito.

CATANZARO SPEZIA, LE QUOTE

Interessante l’ipotesi di provare a fare una puntata sulla diretta Catanzaro Spezia, andando prima a vedere le quote e i pronostici di William Hill. I calabresi partono sfavoriti e la loro vittoria è data a 2,90, il 2 per i liguri a 2,40 e il pareggio pagato 3,00.