Diretta Catanzaro Ternana/ Streaming video tv: capolista in Calabria (Serie C)

DIRETTA CATANZARO TERNANA: TRASFERTA OSTICA PER LA CAPOLISTA

Catanzaro Ternana, in diretta alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 27 febbraio 2021, è senza ombra di dubbio il piatto forte della ventisettesima giornata del girone C della Serie C, sicuramente una trasferta impegnativa in Calabria per la capolista dei record. Presentiamo dunque la diretta di Catanzaro Ternana annotando innanzitutto che i rossoverdi umbri stanno marciando a passo di record, segnano come praticamente nessuno in Europa e sembrano avere già ipotecato la promozione. Attenzione però alle insidie della trasferta a Catanzaro, sul campo di una formazione che è comunque quarta in classifica anche se con ben 21 lunghezze di ritardo dalla capolista. Inoltre il Catanzaro arriva da una vittoria a Palermo, dunque certamente è in forma, dubbio che nemmeno si pone d’altronde per la Ternana, che invece domenica scorsa ha vinto a Foggia. Proseguirà la marcia trionfale della capolista oppure Catanzaro Ternana ci regalerà delle sorprese?

DIRETTA CATANZARO TERNANA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Ternana sarà garantita sul canale numero 264 del DTT, una proposta che permetterà a tifosi e appassionati di avere una doppia possibilità di seguire il match, che sarà infatti naturalmente trasmesso anche in diretta streaming video da Eleven Sports, come tutte le partite del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO TERNANA

Per le probabili formazioni di Catanzaro Ternana, possiamo dire che i padroni di casa calabresi dovrebbero scendere in campo con un 3-4-1-2 ricco di ex rossoverdi: i possibili titolari sono Di Gennaro in porta, i tre difensori Fazio, Martinelli e Scognamillo, a centrocampo la linea composta da Garufo, Verna, Corapi e Porcino, infine l’attacco con Carlini trequartista alle spalle di Di Massimo e Curiale. La replica della Ternana dovrebbe invece concretizzarsi nel 4-2-3-1 con questi probabili titolari: Iannarilli estremo difensore e davanti a lui Defendi, Boben, Kontek e Mammarella; in mediana la coppia formata da Damian e Palumbo, sulla trequarti Partipilo, Falletti e Furlan, infine Vantaggiato nei panni della prima punta.

PRONOSTICO E QUOTE

In conclusione diamo uno sguardo anche al pronostico su Catanzaro Ternana in base alle quote sulla partita offerte dall’agenzia Snai. Il segno 2 è considerato favorito ed è proposto alla quotazione di 2,35 volte la posta in palio, mentre poi si sale a 3,00 in caso di segno 1 e fino a 3,10 nel caso in cui uscisse il segno X.



