Diretta Foggia Ternana/ Streaming video tv: capolista in Puglia (Serie C)

DIRETTA FOGGIA TERNANA: SFIDA OSTICA PER LA CAPOLISTA

Foggia Ternana, diretta dall’arbitro Daniele Rutella della sezione Aia di Enna presso lo stadio Pino Zaccheria della città pugliese, è in programma per la ventiseiesima giornata del girone C del campionato di Serie C alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 21 febbraio 2021. Naturalmente c’è molta attesa circa la diretta di Foggia Ternana: i rossoneri pugliesi padroni di casa sono in piena zona playoff con 36 punti, ma oggi sbarca a Foggia la capolista Ternana, autentico schiacciasassi del girone C della Serie C 2020-2021 dall’alto dei suoi 59 punti in classifica nonostante una partita ancora da recuperare.

Dunque il Foggia cerca il colpo che ne consoliderebbe le ambizioni, mentre per la Ternana è un’altra tappa verso l’obiettivo di una promozione da festeggiare al più presto. Il capitolo più recente della marcia trionfale dei rossoverdi è arrivato con la vittoria per 5-1 contro il Catania nel turno infrasettimanale di mercoledì, un avvertimento molto chiaro pure per il Foggia che invece è reduce da una brutta sconfitta 4-0 sul campo dell’Avellino.

DIRETTA FOGGIA TERNANA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Ternana non sarà garantita in pay-per-view da Sky, che copre solo alcune partite del campionato di Serie C; naturalmente però ci sarà la diretta streaming video che la piattaforma Eleven Sports offre per tutte le partite di Serie C, in abbonamento oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA TERNANA

Proviamo adesso a dare uno sguardo alle probabili formazioni per Foggia Ternana. Per i padroni di casa disegniamo questo modulo 3-5-2: Di Stasio estremo difensore e davanti a lui Del Prete, Galeotafiore e Gavazzi; nel folto centrocampo a cinque potremmo invece vedere da destra a sinistra Kalombo, Morrone, Salvi, Vitale e Di Jenno, infine il tandem d’attacco che potrebbe vedere titolari Curcio e Dell’Agnello. Per gli ospiti umbri potremmo invece vedere un modulo 4-4-1-1 con Iannarilli tra i pali; difesa a quattro formata da Defendi, Kontek, Boben e Mammarella; a centrocampo ecco invece il quartetto con Partipilo, Salzano, Paghera e Furlan; infine Falletti nei panni del trequartista a sostegno del centravanti Vantaggiato.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Foggia Ternana in base alle quote dell’agenzia Snai. Il segno 2 è considerato favorito e viene infatti quotato a 1,95, poi si sale a quota 3,35 in caso di segno 1 e fino a 3,75 volte la posta in palio per chi invece ha giocato il segno X.



