Diretta Catanzaro Virtus Francavilla/ Streaming video tv: sfida di Coppa Italia

Catanzaro Virtus Francavilla, in diretta dallo stadio Nicola Ceravolo della città calabrese alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 23 settembre 2020, è una partita valida per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia 2020-2021. Ricordiamo innanzitutto che si tratta di una sfida secca, di conseguenza in caso di pareggio si dovrà procedere con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore per decidere la squadra che si qualificherà per il turno successivo, inoltre la diretta di Catanzaro Virtus Francavilla appare stuzzicante perché si tratta di una sorta di antipasto di quello che potremo vedere nel girone C del campionato di Serie C, dove saranno protagonisti sia il Catanzaro sia la Virtus Francavilla. La Coppa Italia sarà di conseguenza una prova generale per il campionato, anche se naturalmente fare bella figura e andare avanti farebbe piacere e consentirebbe di iniziare bene questa anomala stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE CATANZARO VIRTUS FRANCAVILLA

Come per tutte le partite di questo primo turno della Coppa Italia, dobbiamo segnalare che la diretta tv di Catanzaro Virtus Francavilla non sarà disponibile e lo stesso discorso vale anche per la diretta streaming video. Di conseguenza possiamo rimandare solo ai siti Internet e profili social ufficiali delle due formazioni per le info in tempo reale sul match.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO VIRTUS FRANCAVILLA

Appare davvero difficile sbilanciarsi su quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Catanzaro Virtus Francavilla, partita del primo turno di Coppa Italia che segna il debutto ufficiale nella nuova stagione sia per i calabresi sia per i pugliesi. Le incognite sono alcune consuete (preparazione ancora in corsa, campionato da iniziare, sessione di calciomercato aperta) e altre nuove, dettate dal fatto che naturalmente si arriva dalla precedente stagione che è stata stravolta a causa del Coronavirus. Le scelte dei due allenatori possono comunque essere molto interessanti, perché ci diranno chi è al momento considerato più pronto ad essere titolare, anche in ottica campionato considerando che ci sembra davvero troppo presto per pensare già al turnover.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Catanzaro Virtus Francavilla grazie alle quote offerte dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria del Catanzaro è considerato favorito e quotato a 1,70, si sale poi a 3,40 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,75 volte la posta in palio in caso di segno 2 per la vittoria della Virtus Francavilla.



