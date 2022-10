Diretta/ Catanzaro Viterbese, streaming video tv: Aquile per la vetta (Serie C)

DIRETTA CATANZARO VITERBESE: PADRONI DI CASA SUPER FAVORITI!

Catanzaro Viterbese, in diretta sabato 15 ottobre alle ore 17.30 presso lo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, sarà una sfida valida per l’ottava giornata del girone C di Serie C. Di fronte due squadre alla ricerca di punti importanti per la classifica: i padroni di casa per confermare la vetta, gli ospiti per lasciare la zona rovente della classifica.

Il Catanzaro è al primo posto insieme al Crotone a quota 19 punti, frutto di sei vittorie e un pareggio. I giallorossi sono reduci da tre vittorie di fila: l’ultima per 0-4 sul campo della Fidelis Andria. La Viterbese, invece, ha raccolto 6 punti, frutto di una vittoria, tre pareggi e tre sconfitte. I gialloblu nell’ultimo turno hanno superato 0-1 il Monopoli.

CATANZARO VITERBESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Viterbese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO VITERBESE

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Catanzaro Viterbese, al via tra pochi minuti. Partiamo dalle Aquile, in campo con il consueto 3-5-2: Fulignati, Martinelli, Brighenti, Scognamillo, Vandeputte, Sounas, Ghion, Verna, Tentardini, Biasci, Iemmello. Passiamo adesso alla compagine della Tuscia, schierata con il 3-4-1-2: Fumagalli, Semenzato, Ricci, Monteagudo, Nesta, Andreis, Megelaitis, Rodio, Mungo, Polidori, Marotta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Catanzaro Viterbese vedono nettamente favorita la formazione calabrese. Prendiamo come riferimento le quotazioni fornite dall’agenzia Eurobet: la vittoria del Catanzaro è a 1,30, il pareggio è quotato 4,85, mentre il successo della Viterbese paga 8,70 volte la posta. Molto equilibrate le quote sul numero di gol: Under 2,5 a 1,80 e Over 2,5 a 1,90. Infine Gol e No Gol, rispettivamente a 2,35 e 1,52.

