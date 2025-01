DIRETTA CAVESE ALTAMURA, LOTTA PER LA ZONA CALDA

Cavese e Altamura si sfidano nella diretta Cavese Altamura venerdì 31 gennaio 2025 alle ore 20:30 in un confronto cruciale per la permanenza nella zona playoff e la fuga dai playout. L’Altamura, decimo in classifica con 32 punti, occupa l’ultimo posto utile per i playoff, a pari merito con il Sorrento ma penalizzata dalla differenza reti. La Cavese, quindicesima a quota 28, ha solo due punti di margine sulla zona playout e deve cercare punti importanti per risollevarsi. Tra le squadre della parte bassa della classifica, la Cavese spicca per solidità difensiva, con soli 26 gol subiti, ma le recenti sconfitte contro Avellino e Monopoli hanno complicato il cammino.

L’Altamura, al contrario, sta attraversando un periodo positivo, con quattro risultati utili consecutivi e una roboante vittoria per 5-0 contro il Taranto nell’ultima giornata. All’andata, la Cavese si era imposta di misura per 1-0 grazie a un gol lampo di Felleca, ma questa volta il copione potrebbe essere diverso.

DIRETTA CAVESE ALTAMURA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chi vuole stasera, venerdì 31 gennaio 2025 alle ore 20:30, può vedersi in televisione la diretta Cavese Altamura su Sky Sport, chi invece non vuole rimanere incollato alla tv può vedere la partita in diretta streaming video sull’app Sky Go.

FORMAZIONI CAVESE ALTAMURA

La Cavese di Vincenzo Maiuri si schiererà con un 3-5-2 che vedrà Boffelli in porta, difeso da Peretti, Saio e Loreto. Sulle fasce giocheranno Rizzo e Marchisano, mentre Sannipoli, Konate e Vitale formeranno il cuore del centrocampo. Diarrassouba e Sorrentino saranno i terminali offensivi.

L’Altamura risponderà con un 4-3-3 guidato da Viola tra i pali. In difesa ci saranno Manè, De Santis, Siletti e Ortisi. A centrocampo giocheranno Grande, Ganfornina e D’Amico, mentre il tridente offensivo sarà composto da Rolando, Minesso e Leonetti.