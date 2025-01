Diretta Monopoli Cavese, risultato scontato?

La diretta Monopoli Cavese sarà valida per la 24° giornata del girone C di Serie C e vedrà scontrarsi due squadre in situazioni simili della stagione ma che occupano posizioni molto differenti nella classifica, il padroni di casa sono al secondo posto in classifica, ma solo per la differenza reti, avendo gli stessi punti del Benevento primo, sono la miglior difesa della competizione ma uno degli attacchi meno prolifici, l’ultima partita gli ha visti uscire sconfitti 0-1 nella gara contro la Juventus U23. Gli ospiti invece sono appena fuori dalla zona playoff a 3 punti di distanza, e si presentano alla partita dopo che nell’ultima uscita stagionale hanno perso 2-1 contro l’Avellino.

Formazioni Monopoli Cavese, le probabili scelte dei tecnici

Per la partita delle 17.30 la squadra di casa dovrebbe confermare il 5-3-2 scelto dal tecnico Alberto Colombo con Vitale in porta, Valenti e Pace sugli esterni, Angileri, Miceli, Viteritti a completare il reparto difensivo, Falzerano, Battocchio e Bulevardi in mezzo al campo, Bruschi e Grandolfo il riferimento offensivo. Gli ospiti guidati da Vincenzo Maiuri dovrebbero rispondere con un 3-5-2 con Saio, Piana, Peretti e Boffelli a formare il reparto difensivo, Rizzo e Marchisano sulle fasce con Vitale, Konate e Sannipoli a completare il centrocampo, Fella e Sorrentino la coppia d’attacco.

Diretta streaming video Monopoli Cavese, come vederla?

Per seguire la diretta Monopoli Cavese che avrà luogo allo Stadio Vito Simone Veneziani sarà necessario essere in possesso di una abbonamento a Sky Sport, per potersi sintonizzare sui canali di Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 253), o collegarsi sulle piattaforme di streaming di SkyGo e NowTv

Monopoli Cavese, le quote e il pronostico sull’esito finale

La diretta Monopoli Cavese è una gara dalla non facile lettura, mette a confronto due squadre che arrivano da una sconfitta e che cercheranno di riottenere i 3 punti per rialzare la testa e, in un caso ottenere la vetta della classifica, mentre nell’altro, entrare nella zona playoff del girone. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti e nonostante la sconfitta nell’ultima partita non arrivano da un lungo periodo di sconfitte, questo potrebbe anche far sì che si accontentino di dividersi la posta in palio e accettare un pareggio senza troppe emozioni.

I gol poi dovrebbero essere pochi, come già detto gli attacchi delle due squadre faticano e le fasi difensive sono molto attente, per questo le reti potrebbero rimanere inviolate per i 90 minuti. Padroni di casa favoriti per le quote della Sisal, il segno 1 infatti varrebbe 1,85 volte la posta, poi si sale a quota 3,25 in caso di pareggio e fino a 4,10 la posta sul segno 2.