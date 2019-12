Diretta Cavese Bisceglie/ Streaming video tv: quote, Biancoblu favoriti (Serie C)

Cavese Bisceglie, diretta dall’arbitro Andrea Bordin, è la partita in programma oggi, domenica 1 dicembre 2019, e valida nella 17^ giornata del girone C di Serie C: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00. Si tratta di un incontro che mette di fronte due formazioni che attualmente stanno lottando per obiettivi ben differenti. La Cavese, dopo il successo sul Monopoli, occupa il dodicesimo posto della classifica generale con 20 punti conquistati in 16 gare e soprattutto si trova ad un solo punto di distanza dalla zona play-off. Ben diversa è la situazione del Bisceglie che con i soli 11 punti conquistati in 16 gare si trova in piena zona play-out con un solo punto di vantaggio sugli ultimi in classifica che in questo momento è il Rende. Insomma una gara piuttosto importante che potrebbe permettere alle formazioni di ottenere tre punti molto pesanti gli obiettivi. Da sottolineare, inoltre, che la Cavese si comporta abbastanza bene nelle gare interne con una sola sconfitta subita in 8 incontri mentre il Bisceglie in trasferta ha saputo offrire il proprio meglio con 7 punti conquistati su 24 a disposizione.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Cavese Bisceglie non ci si potrà collegare sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Il match sarà disponibile in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati a Elevensports, che potranno collegarsi tramite pc sul sito elevensports.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite smart tv all’app ufficiale Elevensports.

DIRETTA CAVESE BISCEGLIE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per le probabili formazioni, la Cavese dovrebbe scendere sul terreno di gioco con un classico 4-4-1-1. In porta confermato Kucich mentre la difesa dovrebbe prevedere Pulito sulla corsia destra, Nunziante ad agire su quella mancina mentre nel mezzo ancora conferme per il duo formato da Rocchi e Favasuli. Per quanto riguarda la mediana Matera sarà chiamato a fare il regista basso con Castagna al suo fianco. Sulla corsia di destra dovrebbe ancora dire Spaltro reduce peraltro dal gol che ha permesso alla Cavese di battere il Monopoli nella precedente giornata mentre a sinistra spazio all’estro di Russotto. In avanti alle spalle di Germinale dovrebbe ancora esserci il trequartista spagnolo Miguel Angel. La formazione ospite dovrebbe Invece disporsi sul terreno di gioco con una difesa a 3 formata da Diallo, Hristov e Karkalis davanti all’estremo difensore Borghetto. Sulla corsia di destra centrocampo andrà a giocare Turi, su quella mancina invece spazio ad Armeno. Nella zona centrale di campo invece andranno ad agire Zibert come faro nelle giocate offensive, Abonckelet e Rafetraniana da interni. In avanti Montero reduce dalla doppietta rifilata la Paganese la scorsa domenica e Longo.

LA CHIAVE TATTICA

La situazione in classifica non consente ad entrambe le formazioni di affrontare la gara con massima serenità in quanto i tre punti messi in palio possono essere particolarmente pesanti per entrambe le contendenti. Dal punto di vista tattico c’è da attendersi qualcosa di più da parte dei padroni di casa che potrebbero sfruttare al meglio questo turno casalingo per potersi avvicinare ulteriormente alla zona play-off. Probabile che la Cavese impianti maggiormente il proprio gioco offensivo sulle corsie laterali magari cercando delle situazioni di supremazia numerica per mettere ottimi palloni in mezzo o andare direttamente alla conclusione da posizione laterali. Per quanto riguarda il Bisceglie c’è da aspettarsi una gara di enorme sacrificio fatto di attenzione massima in fase difensiva e di contropiedi che dovranno essere veramente fiaccanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo quanto evidenziato dalle principali agenzie di scommesse operanti sul territorio italiano con particolare riferimento alla SNAI, in questo incontro parte decisamente favorito la Cavese non solo in ragione dei migliori risultati fin qui ottenuti ma anche in virtù del fattore campo. Entrando maggiormente nel merito delle quote proposte, l’eventuale successo da parte della Cavese darebbe diritto ad una quota di 1,87 contro il 3,30 in caso di pareggio mentre la vittoria della formazione pugliese darebbe diritto ad una quota pari a 4,00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA