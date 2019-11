Diretta Cavese Monopoli/ Streaming video tv: pugliesi verso la vetta (Serie C)

Cavese Monopoli, partita diretta dal signor Ermanno Feliciani e in programma domenica 24 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni, sarà un match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020. Metelliani reduce da una vittoria fondamentale per la classifica, ottenuta di misura sul campo della Viterbese grazie a una prodezza di Russotto. L’esame contro il Monopoli sarà importante visto che i Gabbiani hanno vinto le ultime 4 partite di campionato, salendo al secondo posto in classifica nel girone C dopo l’ultimo successo ottenuto in casa contro il Bisceglie. La Reggina capolista resta a 6 punti, mentre la Cavese dopo aver superato un momento difficile con 2 punti nelle ultime 4 partite si è risollevata dalla zona play out.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Cavese Monopoli, domenica 24 novembre 2019, non ci si potrà collegare sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Il match sarà disponibile in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati a Elevensports, che potranno collegarsi tramite pc sul sito elevensports.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite smart tv all’app ufficiale Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI CAVESE MONOPOLI

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Cavese Monopoli, domenica 24 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C. La Cavese allenata da Salvatore Campilongo sarà schierata con un 4-3-3: Bisogno; Polito, Matino, Rocchi, Nunziante; Bulevardi, Matera, Favasuli; Sainz Maza, De Rosa, Sandomenico. Risponderà il Monopoli guidato in panchina da Giuseppe Scienza con un 3-5-2: Antonino; Rota, De Franco, Ferrara; Hadziosmanovic, Piccinni, Giorno, Carriero, Antonacci; Fella, Cuppone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 2.95, l’eventuale pareggio a una quota di 3.00 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 2.45. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.25 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.55.



© RIPRODUZIONE RISERVATA